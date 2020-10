Românii care rămân fără bani. Ce se întâmplă cu acești oameni și banii pe care-i luau lunar

DGASMB anunță că, în această lună, plata stimulentului financiar pentru persoanele adulte cu handicap va fi amânată din lipsă de fonduri. Consilierul municipal ales Vlad Voiculescu susține că va fi achitat.

Românii cu handicap, uitați în pandemie. Plata stimulentului financiar lunar, amânată din lipsă de fonduri. Voiculescu spune că va fi achitat

Primăria Capitalei anunța, pe 26 martie, că plata stimulentului financiar pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap va fi amânată pentru lunile următoare, în funcție de evoluția pandemiei cauzată de noul coronavirus. Mare parte din resursele financiare pentru acea lună au fost redirecționate către aprovizionarea unităților medicale și asigurarea protecției personalului medical, pentru asigurarea unei mese calde pentru oamenii expuși riscului de marginalizare socială, cum ar fi bătrânii de peste 65 de ani și oamenii străzii, susținea atunci municipalitatea.

La o zi distanță, instituția revenea asupra anunțului și menționa că oamenii cu dizabilități vor primi și în martie stimulentul financiar cuvenit, în valoare de 500 de lei. Astăzi, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București a anunțat că, luna aceasta, plata stimulentului financiar pentru adulții cu handicap va fi amânată, urmând a fi făcută la o dată ulterioară, comunicată îndată ce instituția va avea bani, potrivit Agerpres, citat de Profit.

„În atenţia beneficiarilor stimulentului financiar pentru persoanele adulte cu handicap! În această lună, plata stimulentului financiar, în valoare totală de 28.000.000 lei, va fi amânată până la o dată ulterioară pe care o vom comunica de îndată ce vom dispune de fondurile necesare. Plata stimulentului pentru copiii cu handicap va fi realizată vineri. Vă mulţumim pentru înţelegere”, a informat DGASMB, marți, pe Facebook.

Voiculescu: Gabriela Firea e de vină

Consilierul municipal ales Vlad Voiculescu, susținut ca viceprimar de USR PLUS, a dat asigurări că persoanele adulte cu handicap vor beneficia în continuare de stimulentul financiar din partea Primăriei Capitalei. Președintele PLUS București a reproșat Gabrielei Firea, primar general în funcție, că nu a alocat fondurile necesare pentru plata acestui stimulent.

„Ca viceprimar responsabil pentru domeniul social, după votul colegilor consilieri, îi asigur pe toţi cei înscrişi în program că vor primi ajutorul promis după ce ne vom prelua mandatul. Cred că am fost cu toţii cât se poate de clari în campanie în legătură cu asta. Îi rog de asemenea pe cei din Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB) să transmită acest mesaj clar tuturor celor afectaţi”, a scris Voiculescu, marţi, pe Facebook.

„Mă aşteptam şi totuşi speram ca Firea şi PSD să nu coboare din nou atât de jos. La fel cum cei mai aprigi dictatori îşi folosesc cetăţenii, chiar pe cei mai vulnerabili, ca scut, administraţia Firea a ales să lovească în adulţii cu handicap din Bucureşti pentru o răzbunare politică: vor să facă să pară că noi am fi oprit plăţile şi să capitalizeze pe asta pentru alegerile parlamentare!

După ce toată campania a minţit că noi am vrea să tăiem stimulentele pentru cei cu handicap, astăzi aflăm că Gabriela Firea şi PSD – încă la butoane – nu au alocat fondurile necesare pentru aceste ajutoare financiare! În prag de iarnă lasă oameni în situaţii vulnerabile fără bani doar ca bieţii oameni să creadă că noi – care nu am preluat încă mandatele – am fi făcut asta”, a mai transmis acesta.