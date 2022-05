Românii care pot să împrumute 50.000 de lei de la Stat. Anunțul venit de la Guvern

Sunt vești bune de la Guvern după ce s-a aflat că românii pot să împrumute 50.000 de lei de la Stat. Cine sunt tinerii care se vor putea împrumuta cu această sumă de la stat pentru acoperirea anumitor costuri. Toate amănuntele, în rândurile de mai jos.

Bani pentru tineri de la stat. Pentru ce pot împrumuta până la 50000 de lei

Conform unui proiect de OUG pus în dezbatere publică de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse (MFTES), românii cu vârsta între 18 și 31 de ani, care sunt înscriși în învățământul superior autorizat, vor avea șansasă acceseze un credit în valoare maximă de 50.000 lei pentru acoperirea anumitor cheltuieli.

Proiectul de OUG precizează că acest credit poate fi acordat într-o tranșă sau mai multe, în funcție de documentele justificative prezentate la decontare. Același document conține și detalii despre programul FamilyStart.

La ce pot fi folosiți banii

-taxe de studii, inclusiv licență, master, doctorat;

-plata cărților și a rechizitelor;

-costul publicării cărților sau al studiilor de specialitate;

-taxa de participare la manifestări științifice și concursuri, precum și cheltuielile de transport pentru deplasări;

-achiziția de calculatoare, laptopuri, imprimante, softuri de specialitate;

-plata chiriei, în limita a 300 euro/lună;

-plata locurilor de cazare în căminele studențești;

-parte din sau avans pentru achiziția unei locuințe;

-cheltuieli cu transportul pentru bursele Erasmus, în baza documentelor justificative (convenție, adeverință sau alt document care atestă înscrierea în program);

-decontarea, pentru studenții care sunt părinți, a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele after school sau a taxelor pentru cursuri extrașcolare, fiind enumerate cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotică și programare, pictură;

-costul serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale.

Cât este dobânda la credit

De asemenea, pentru acordarea creditului, beneficiarul va trebui să aibă cel puțin un codebitor, în cazul în care nu este angajat. Creditul se acordă pentru o perioadă de maximum 10 ani, inclusiv perioada de grație care nu poate depăși cinci ani de la data acordării creditului, potrivit avocatnet.ro.

În plus, dobânda aferentă acestui tip de credit va fi de IRCC trimestrial plus o marjă de 5,5%, comisionul de analiză al băncii fiind de 0,2% la acordare, iar comisionul de gestiune a garanției de 0,4% pe an.

Alte facilități

Persoanele care vor accesa acest tip de credit și care, în termen de patru luni de la finalizarea studiilor de licență, se vor angaja, vor putea fi scutite de plata impozitului pe salariu, în limita a maximum 500 lei/lună, pentru o perioadă de 2 ani. Acest lucru va fi posibil prin depunerea lunară de către angajator la Agenția Națională de Administrare Fiscală a documentației necesare.