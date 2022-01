Românii care pot beneficia de 40.000 de euro de la stat. Ce condiții trebuie să îndeplinească

Ce români pot beneficia de 40.000 de euro de la stat și ce condiții trebuie să îndeplinească. Statul român oferă un stimulent pentru anumiți români. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a aprobat deja sute de proiecte puse la bătaie de această categorie de români.

Românii care pot beneficia de 40.000 de euro de la stat

Statul român oferă un stimulent consistent pentru românii care aleg să revină acum în țară. Autoritățile sunt decise să ofere nu mai puțin de 40.000 de euro dacă se respectă condițiile impuse.

Prin urmare, se dau bani pentru tinerii care revin în țară, din străinătate. Astfel, este un soi de un imbold pe care autoritățile îl acordă tinerilor români stabiliți peste granițe, pentru ca ei să revină în țară, ca să-și dezvolte propria afacere în domeniul agriculturii, care s-a dezvoltat mult în ultimii ani, pe toate planurile.

AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a aprobat deja sute de proiecte ale tinerilor plecați din țară, care s-au decis să revină în țară și să pornească propria afacere.

Tinerii care doresc să beneficieze de acest stimulent trebuie să știe că statul impune câteva reguli celor care vor să obțină bonusul. Este vorba despre condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de bani și de a demonstra că sunt potriviți pentru a pune pe picioare proiecte durabile și eficiente.

Numărul total al proiectelor aprobate până la ora actuală este de 485. Fiecare beneficiar primește în cont, în două tranșe, suma fixă eligibilă, în valoare de 40.000 de euro, dacă exploatația are între 12.000 – 29.999 SO, și 50.000 de euro, dacă exploatația are între 30.000 – 50.000 SO.

În sesiunea de depunere a dosarelor din 2021, pentru tinerii din diaspora care doresc să se instaleze ca șefi/manageri de exploatație, s-au introdus și câteva simplificări față de sesiunea anterioară, precum:

au avut un loc de muncă în țări membre UE sau țări terțe UE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară, cel puțin 3 luni neîntrerupte, în ultimele 24 luni dinaintea depunerii Cererii de finanțare

sau au absolvit în ultimele 60 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare un program de studiu în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară: postuniversitar, universitar, preuniversitar, în țări membre UE sau țări terțe UE

Ce este AFIR

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) este o instituție publică în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) ce își desfășoară activitatea conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41 din 18 iunie 2014, în ce privește înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanațarea Investițiilor Rurale prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit ( APDRP).