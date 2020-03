Românii au Talent: Sara Ardeleanu a încălcat regulile PRO TV? Ce a făcut cu 7 săptămâni înainte de difuzarea emisiunii

Sara Ardeleanu, fetița în vârstă de numai zece ani, i-a uimit pe jurați cu numărul ei de dans, pe scena ”Românii au talent”, motiv pentru caare Mihai Petre a apăsat butonul ”Golden Buzz”. Am putea însă asista la o adevărată răsturnare de situație.

Românii au Talent: Sara Ardeleanu a încălcat regulile PRO TV?

Iar asta pentru că fetița le-a luat-o înainte celor de la Pro Tv, anticipând rezultatul, iar o astfel de coincidență nu poate fi trecută cu vederea. Sara Ardeleanu nu a menținut astfel suspansul, conform regulilor, astfel că a postat că va lua un 10 oerfect, în traducere liberă… Golden Buzz. ”Ești un 10 perfect!” sunt exact cuvintele pe care i le-a spus Mihai Petre înainte să apese butonul de Golden Buzz.

”#Un10Perfect…Urmează în Curând… NUMAI LA PRO TV”, a fost mesajul postat de Sara Ardeleanu pe pagina ei de socializare. Iar acest lucru se întâmpla pe data de 28 ianuarie a acestui an.

”Iubesc ceea ce fac”

”De la 6 ani le am zis părinţilor că vreau să fac dans. Mă uitam la televizor la Românii au talent şi am văzut o balerină care a dansat foarte frumos. Am vrut şi eu să încerc. De la 6 ani le am zis părinţilor că vreau să fac dans. Iubesc ceea ce fac. Muncesc foarte mult, chiar şi 6 ore pe zi. O fac cu drag şi nimeni nu îmi poate lua dansul”, a mai spus Sara Ardeleanu, la testimoniale. Mama Sarei este inspector Resurse Umane, dar a făcut și ea dans atunci când era mică, tatăl Sarei Ardeleanu este antrenor de înot.

”Am fost la concursuri naționale și internaționale de dans și în cel mai frumos musical din toate timpurile, numit My Fair lady din România, în care joc în prezent rolul micuței florărese din Covent Garden alături de cei mai iubiți artiști, muzicieni și dansatori. Am obținut titlul de campioană mondială la dans contemporan la categoria mea de vârstă”, a mai spus Sara Ardeleanu înainte de a intra pe scenă.