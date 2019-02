Corina Chiriac „cu coastele rupte” la România TV: „breaking news-ul” fără limită care i-a costat scump

România TV, post patronat de fugarul Sebastian Ghiță, s-a ales cu o somație de la Consiliul Național al Audiovizualului din cauza unei așa-zise „știri” care a implicat o renumită cântăreață autohtonă.

Povestea era, de fapt, de acum 30 de ani, dar a fost prezentată – ca în multe alte cazuri – ca un subiect de actualitate.

Postul România TV a afișat numeroase titluri, pe 26 ianuarie, că artista Corina Chiriac a ajuns de urgență la spital cu mai multe coaste rupte. „Cel care a rănit-o pe cântăreață mărturisește tot”, adăugau editorii postului de televiziune.

Potrivit site-ului Pagina de media, așa-zisa „știre” a șocat-o chiar și pe cântăreață care a prezentat rapid o dezmințire pe pagina sa de Facebook:

Artista a sesizat Consiliul Național al Audiovizualului care a discutat cazul. Monitorizea arată că „știrea” a fost transmisă de trei ori pe post și a fost promovată intens înainte de difuzare: „Corina Chiriac, la spital cu coastele rupte. Cel care a rănit-o povestește tot”.

Totul a pornit de la o declarație a fostului fotbalist Rică Răducanu care a povestit într-un interviu pentru Kanal D că în urmă cu 30 de ani ….a îmbrățișat-o pe Corina Chiriac atât de tare încât aceasta s-a plâns că i-a rupt coastele și a ajuns la spital, subliniază Pagina de media.

„Jucam meciuri de fotbal pe stadion, artiștii cu o echipă din-asta și arbitru de centru era Stela Popescu și lateral era frumoasa asta a lui Bibanu și Corina arbitru de tușă. Îmbrăcate frumos și eu tot strigam, ofsaid bă, ăia nu ridica, când ridica, habar nu avea, și apoi m-am dus, ia vino încoace, a zis că o iau în brațe, dar eu eram nervos, eram fotbalist, nu aveam multă… dacă te strângeam și acuma dacă te stâng, și am strâns-o în brațe, haa, ce ai făcut, mi-ai rupt coasta! Am dus-o la spital și ce am pățit cu ea, ce m-a înjurat.” Rică Răducanu