România TV a pierdut procesul cu Selly. Câți bani trebuie să primească vloggerul

În urmă cu doi ani, plecând de la o glumă, Selly ajungea subiect de discuții la România TV. Jurnaliștii postului TV anunțau ca breaking news un posibil accident al vloggerului. Numai că, în realitate, așa cum spuneam, era o farsă pusă la cale de Selly pentru a demonstra ceva. Vloggerul a explicat că a vrut să demonstreze cum pot fi fabricate fake news-urile. Dar de la asta s-a ajuns la o adevărată campanie de linșaj mediatic, cum a numit-o Selly. Ulterior tânăra vedetă a decis să dea postul tv în judecată pentru nu mai puțin de 100.000 de euro. Astăzi magistrații au dat o sentință în acest caz.

În urmă cu doi ani, Selly, deja un binecunoscut influencer pe rețelele de socializare, devenea subiect de discuții și știri trunchiate la România TV. Ca urmare a acestei campanii, tânărul vlogger a pus ulterior la cale o farsă. Un presupus accident, realizat cu ajutorul tehnologiei de astăzi, care părea a fi real, a fost preluat imediat de postul amintit.

Au apărut titluri de-o șchioapă și adevărate breaking news-uri la România TV pe această temă. Ceea ce nu se aștepta nimeni a venit a doua zi, într-un material explicativ realizat de Selly, material în care arăta cum s-a petrecut defapt presupusul accident.

Am făcut-o să vă arăt cât de ușor este să dezinformezi și că nu tot ce vedeți la televizor este adevărat. Uitați cât de simplu e să faci o știre falsă”, spunea Selly la acel moment.

Conform unui clip postat de vlogger pe Youtube în data de 31 agusst 2020, motivul real pentru care anunța că va da postul tv în judecată ar fi fost acuzațiile, cum că ar fi luat cel puțin 50.000 de euro de la PSD pentru a promova imaginea partidului.

Pe lângă cei de 100.000 de euro, mai am câteva cereri. Una este obligarea România TV să difuzeze, pe cheltuiala lor, hotărârea definitivă, în termen de cinci zile de la emitere și plata cheltuielilor de judecată”, era anunțul făcut de Selly.

După doi ani de la declanșarea linșajului mediatic împotriva lui Selly de postul tv amintit, instanța de judecată a dat astăzi o decizie. În decizia dată de magistrații de pe lângă Tribunalul București, România TV este obligată să-i plătească lui Selly suma de 100.000 de lei, nu 100.000 de euro cum anunța în primă fază vloggerul.

„06.04.2022: Admite in parte actiunea civila formulata de reclamant in contradictoriu cu parata. Obliga parata sa achite reclamantului 100.000 lei cu titlu daune morale. Obliga parata sa achite reclamantului 5.000 lei cu titlu cheltuieli de judecata, onorariu avocat redus. Respinge restul pretentiilor solicitate, ca fiind neintemeiate. Cu drept de apel in 30 de zile de la comunicare”, se arată în decizia instanței.