România, sub cod portocaliu de caniculă. Temperaturile devin insuportabile

Un nou val de caniculă lovește România! Termometrele vor înregistra temperaturi extrem de ridicate. Potrivit meteorologilor, o avertizare de cod portocaliu și cod galben de caniculă a intrat în vigoare. Ce județe sunt vizate de noua avertizare?

Cod portocaliu de caniculă

Termometrele vor înregistra temperaturi ridicate în mai multe regiuni din sudul și sud-estul țării. Județele Olt, Teleorman, Giugiu, Călărați, Ialomița și Constanța, București vor fi vizate de o avertizare de cod portocaliu de caniculă. În aceste regiuni, maximele vor ajunge și la 40 de grade.

În restul zonelor vizate de codul galben de caniculă vor fi maxime de până la 37 de grade Celsius. Potrivit meteorologilor, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Este posibil ca indicele temperatură-umiditate să depășească pragul critic de 80 de unități. În cursul zilei de mâine sunt așteptate temperaturi de până la 35 de grade Celsius.

În timp ce unele regiuni se vor topi de la caniculă, altele vor fi lovite de ploi. Sunt așteptate furtuni în Moldova, Muntenia, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei, acolo unde vor fi ploi torențiale, însoțite de vijelii, mai ales în sudul și sud-estul țării și chiar căderi de grindină.

Ce sunt nopțile tropicale

Temperaturile ridicate fac atât zilele cât și nopțile insurpotabile. În dimineața zilei de 19 iulie, la stația meteo București Filaret minima a fost de +20,9 C, în timp ce la Băneasa minima a fost de +15,9 C, așadar cu cinci grade mai mică!Din cauza temperaturilor ridicate, somnul nu mai este atât de odihnitor. În aglomerațiile urbane, este tot mai cald.

Astfel de nopți au fost denumite de către meteorologi ”nopți tropicale”. În astfel de nopți, temperatura nu scade sub 20 de grade. Acest fenomen are loc la altitudinile mici, între luniile iunie și septembrie, și foarte rar în luna mai. Ultimele date arată că numărul unor astfel de nopți tropicale a crescut. La stația meteo Filaret au fost și 25-30 de nopți/an în ultimul deceniu, în timp ce în nord, la stația Băneasa de la sediul ANM, rar au fost mai mult de cinci astfel de nopți într-un an.

Printre regiunile în care nopțile sunt extrem calde se numără : Oravița, Șiria (jud Arad), Sulina, Dumbrăvița de Codru, Gura Portiței, Constanța, Mangalia, Giurgiu și Cotnar. În 2017, la Sulina a fost un șir consecutiv de 11 nopți tropicale.

