România joacă meciul de deschidere la Euro 2020! Avertismentul dat de Cristina Neagu

România joacă joi, de la ora 19:00, contra Germaniei, meciul de deschidere la Campionatul European de Handbal Feminin. O competiţie afectată de pandemia de coronavirus, care a fost chiar în pericol de a nu se mai disputa. Norvegia a decis să renunţe la organizare, astfel că Danemarca va găzdui toate meciurile. România, care iniţial trebuia să joace la Trondheim, a fost mutată la Kolding.

Meciul de debut al României ar putea să fie decisiv pentru parcursul în competiţie. Primele 3 echipe merg mai departe, în faza principală a grupelor. Unde se păstrează rezultatele din primele grupe. Cum Germania are şanse mari să treacă de Polonia şi să meargă mai departe, o victorie contra lor este singura variantă de a visa la semifinale. Din grupa principală de 6, doar primele două merg în penultimul act. Finala este programată pe 20 decembrie, la Herning.

Portari: Denisa Dedu (CSM București), Iulia Dumanska (Podravka) și Ana-Maria Măzăreanu (Gloria Bistrița)

Extreme stânga: Ana Maria Iuganu (Gloria Buzău), Nicoleta Dincă (Gloria Bistrița) și Alexandra Dindiligan (HC Zalău)

Interi stânga: Cristina Neagu (CSM București), Alexandra Severin (HC Zalău) și Anca Polocoșer (Minaur Baia Mare)

Coordonatoare: Cristina Laslo (Minaur), Eliza Buceschi (Rapid), Ana-Maria Țicu (SCM Craiova), Andreea Popa (Minaur) și Andreea Rotaru (Gloria Buzău)

Pivoți: Crina Pintea (CSM București), Lorena Ostase (CSM Slatina) și Raluca Băcăoanu (Gloria Bistrița)

Interi dreapta: Ana-Maria Savu (SCM Craiova) și Laura Popa (Rapid București)

Extreme dreapta: Laura Moisă (CSM București) și Sonia Seraficeanu (Minaur)

Antrenori: Bogdan Burcea, Robert Licu şi Fort Mauri Jaume.

Etapa 1. Joi, 3 decembrie

România – Germania, ora 19:00

Norvegia – Polonia, ora 21:30

Etapa 2. Sâmbătă, 5 decembrie

Polonia – România, ora 17:00

Germania – Norvegia, ora 19:15

Etapa 3. Luni, 7 decembie

Germania – Polonia, ora 19:15

România – Norvegia, ora 21:30

„Nu vă bazați pe mine. Nu sunt robot, am nevoie de antrenamente şi de meciuri. Cred că România trebuie să se bazeze, în primul rând, pe o echipă închegată. Am nevoie de timp, am nevoie de o perioadă îndelungată fără probleme de sănătate pentru a mă putea antrena”, a spus Cristina Neagu, la Digi Sport. Ea s-a refăcut recent după infectarea cu noul coronavirus.