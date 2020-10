Cristina Neagu are Covid-19! Cum se simte acum sportiva

Cristina Neagu, una dintre cele mai bune sportive ale României, are coronavirus. Informația a fost oferită de Gazeta Sporturilor, conform unor surse din cadrul clubului CSM București. Se pare că jucătoarea s-a simțit rău în ultima perioadă, motiv pentru care a decis să facă testul Covid. A ieșit pozitiv, iar jucătoarea s-a izolat și nu a intrat în contact cu nicio colegă. Săptămâna trecută, Cristina Neagu ar fi trebuit să ajungă la Craiova, pentru un cantonament alături de echipa națională a României.

Cristina Neagu, jucătoarea în care România își pune toate bazele pentru Euro 2020, competiție programată în decembrie

Cristina a primit acordul selecționerului Bogdan Burcea de a nu face deplasarea la Craiova. A preferat să nu riște o accidentare și să nu forțeze umărul drept, la care a suferit o intervenție chirurgicală. Vestea că Neagu are coronavirus vine într-un moment în care CSM București are programate foarte multe meciuri importante. La sfârșitul acestei săptămâni, CSM are meci de Liga Campionilor în Norvegia, contra celor de la Vipers Kristiansand. Iată programul pentru echipa Cristinei Neagu în următoarea perioadă, în Liga Campionilor și campionat.

10 octombrie: Kristiansand – CSM București (Liga Campionilor)

14 octombrie: Gloria Buzău – CSM București

18 octombrie: CSM București – Ferencvaros (Liga Campionilor)

25 octombrie: Bietigheim – CSM București (Liga Campionilor)

29 octombrie: CSM București – Activ Prahova

30 octombrie: CSM Galați – CSM București

De asemenea, și echipa națională a României are mare nevoie de Cristina Neagu în acest final de an. La începutul lunii decembrie este programat Euro 2020, turneu organizat în Norvegia și Danemarca. „Tricolorele” au fost repartizate în grupa D, alături de Norvegia, Germania și Polonia. Prima partidă este programată pe 3 decembrie, la Trondheim, împotriva Germaniei. Cristina Neagu a fost desemnată în patru ocazii cea mai bună handbalistă a lumii: în 2010, 2015, 2016 și 2018. La ultima ediție a turneului final continental a suferit o accidentare gravă în partida cu Ungaria.