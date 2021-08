Cristina Neagu are un nou sponsor la CSM București. Câți bani plătește anual

Cristina Neagu are un nou sponsor la CSM București. ”Tigroaica” a participat la un eveniment organizat la clubul bucureștean care și-a alăturat un nou sponsor. Interul dreapta a anunțat cu acastă ocazie că retragerea sa de la națională va dura până la începutul anului viitor. Aceasta înseamnă că Neagu nu va participa la Campionatul Mondial de handbal feminin ce va avea loc în Spania, în decembrie.

Cristina Neagu are un nou sponsor la CSM București. Declarată de 4 ori cea mai bună handbalistă a lumii, sportiva de 32 de ani a participat la un eveniment organizat de clubul la care este legitimată. CSM București a atras un nou sponsor, element important pentru rotunjirea unui buget ce nu mai este la nivelul altor ani. În 2017, Primăria București aloca 70 de milioane de lei clubului, acum suma scăzând spre 50 de milioane de lei. Din aceștia, 17-18 milioane, aproximativ 4,5 milioane de euro, se duc spre secția de handbal a clubului finanțat din banii publici.

Cristina Neagu a fost în mijlocul unei polemici cu ceva timp în urmă, referitoare la salariul său. În presă au apărut informații despre suma de 17.500 de euro lunar pe care jucătoarea de 32 de ani i-ar încasa. Neagu a replicat, spunând că merită fiecare euro primit.

Cristina Neagu are acum garanția că noul sponsor al echipei va aduce clubului o sumă aproape echivalentă cu salariul său anual. Pentru sezonul competiţional 2021-2022, valoarea sprijinului financiar pe care îl va acorda Game World în cadrul acestui parteneriat e de 200.000 euro. Tricourile oficiale ale celor două formaţii (n.r. – echipa feminină, dar și cea masculină a clubului) vor purta logo-ul Game World, în toate meciurile din calendarul competiţional. Game World este lider pe segmentul sălilor de joc premium, compania devenind unul dintre principalii sponsori pentru formațiile handbal.

În cadrul evenimentului în care a fost anunțat parteneriatul, Cristina Neagu s-a referit și la revenirea sa la echipa națională. Interul dreapta a declarat că nu se va întoarce mai devreme de 2022, așa cum a și spus când și-a anunțat retragerea temporară.

Eu am declarat deja că în anul acesta nu voi participa la nicio acţiune a echipei naţionale şi că mă voi întoarce la lot în 2022. Cu echipa naţională nu ne jucăm, mergem, nu mergem. Eu am spus de la început că am nevoie de o pauză din punct de vedere fizic, chiar şi psihic. Aşa că eu cu siguranţă anul acesta nu voi participa la nicio acţiune, mă voi întoarce la anul. Eu îmi doresc în continuare să fac performanţă la echipa naţională, doar că am nevoie de o pauză de punct de vedere fizic pentru că m-am operat din nou şi simt că aceasta ca este cea mai bună decizie pentru mine în acest moment”, a anunțat Cristina Neagu.