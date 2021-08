Romania dă lovitura în Europa după ani de zile. Calificativul primit acum l-ar fi făcut mândru pe Ceaușescu

Veste îmbucurătoare pentru români! România dă lovitura în Europa după ani buni. Calificativul primit recent de țara noastră cu siguranță l-ar fi făcut mândru pe Nicolae Ceaușescu. Iată mai multe detalii!

Laude pentru România: calificativ senzațional primit de MADR

România primește cuvinte de laudă și un calificativ foarte bun în dreptul recoltei agricole din anul 2021. Rating-ul este acordat de către GEOGLAM (Group on Earth Observations Global Agricultural Monitoring Initiative).

Această vedere bună a țării noastre vine în urma muncii fermierilor români, au transmis în cursul zilei de miercuri reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Sursa citată mai arată și că până acum cultura vedetă a anului curent plasează fermierii din România pe poziția de leader cu: grâu, orz și rapiță. Datele operative din 16 august 2021 au indicat cifra de 11.33 de milioane de tone ca fiind cea mai mare producție înregistrată până atunci în Uniunea Europeană.

„Producţii medii situate peste media naţională de 5.346 kg/ha s-au realizat în vestul ţării în judeţele Satu Mare, Timiş, Bihor, Arad, dar si în judeţele Olt, Caraş Severin, Ialomiţa. Brăila şi Botoşani”, arată datele MADR.

Cifre de anul trecut

România a reușit să obțină anul trecut doar 6.4 milioane de tone de grâu, recoltă diminuată cu peste 40% din cauza secetei. Cei mai buni ani din 2007 și până acum au fost: 2017 (10.03 milioane de tone), 2018 (10.14 milioane de tone) și 2019 (10.29 milioane de tone), conform datelor transmise de MADR.

Producția de orz: nou record

Mai mult decât atât, producția totală de orz aduce în acest an un record cu 1.88 de milioane de tone și este de asemenea cea mai ridicată din anul 2007 și până acum. Producția medie de hectar înregistrată până la data de 16 august este de 5.599 kg/ha. Un număr de 13 județe au depășit astfel media națională (Bihor, Arad, Galaţi, Ialomiţa, Caraş Severin, Constanţa, Brăila, Olt, Mureş, Călăraşi, Timiş, Dolj şi Giurgiu).

România se mai poate lăuda în acest an și cu maximum de producție de floarea-soarelui cu o creștere de aproximativ 1.22 de milioane de tone față de anul precedent, au mai transmis în cursul zilei de marți reprezentanții Clubului Fermierilor Români.

Evoluția altor produse:

– la cartofi, in 1961 Romania producea 2,89 mil tone, in 1984 6,4 mil tone, iar in 2009 4 milioane de tone;

– productia de rosii a fost de 0,4 mil tone in 1961, 2,1 mil tone in 1984, si de 0,75 mil tone in 2009;

– frunze de tutun: 17.800 tone in 1961, 37.100 in 1984 si doar 1.566 tone in 2009;

– mere: 146.000 de tone in 1961, 1.000.000 tone in 1986 si 517.000 tone in 2009;