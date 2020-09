Sundar Singh, un înțelept și iluminat indian, a călătorit prin toate țările creștine în primul deceniu al secolului nostru. Cu această ocazie a vizitat și România, făcând profețiile ce urmează. Ele au circulat multă vreme în manuscris în vremea dictaturii comuniste.

Profețiile lui Sundar Singh despre România. A circulat un manuscris pe timpul lui Ceaușescu

Începând cu anul 1920, iluminatul indian a devenit cunoscut atât în Orient, cât și în Occident. A predicat creștinismul, fiind considerat sfânt, în Ceylon, China, Birmania, Japonia, America, Australia și Europa. A străbătut din nou Tibetul, propovăduind religia creștină până în anul 1929, când se consideră că a dispărut fără urmă, undeva în Himalaya.

Prezicerile sale au fost considerate de mulți sceptici simple presupuneri și divagații asupra viitorului țării noastre. Pe de altă parte, ele uimesc prin claritatea expunerii, simplitate și mai ales imparțialitate. Veridicitatea lor nu va putea fi verificată decât în timp.

Totuși, printre rândurile cărții sale se pot vedea unele profeții deja împlinite. De exemplu, „în marele oraș sfânt București se va construi cel mai monumental lăcaș spiritual de comuniune cu Dumnezeirea”, anume Catedrala Mântuirii Neamului, a cărui piatră de temelie a fost pusă în februarie 2011.

Proorociile sale sunt apocrife

„(…) Eu stiu ca Romania are o misiune Dumnezeiasca de redresare spirituala ce o va face sa se infatiseze ca un veritabil model demn de urmat intregii umanitati. Este necesar sa fac aceasta marturisire-profetie in fata popoarelor intregii lumi, crestine sau de alte religii, fiindca toate semnele marcheaza schimbarile spirituale uluitoare ce vor avea loc in curand.

In anii care vor veni si lunile ce vor veni, in tara trairii voastre (Romania), scoarta pamantului va lua foc, clima va suferi unele schimbari, cutremure simtitoare vor distruge multe dintre cladirile existente, uragane si vanturi puternice, terestre si maritime, vor nimici indrazneala oamenilor bazati numai pe asa-zisa putere a stiintei.

Vor face exceptie de la pedeapsa focului nimicitor si a macelului ce se va desfasura pe aproape intreg globul pamantesc, Romania si locurile supranumite sfinte din Palestina. Netrecuta prin sabie va ramane de asemenea cetatea Vaticanului, dar puterea sa de influenta, atat de pregnant urmarita, se va reduce la zero”, sunt gândurile profetului.