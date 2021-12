Dovada clară că Simona Halep își dorește să fie mămică! Cum a fost surprinsă vedeta zilele trecute

Dovada clară că Simona Halep își dorește să fie mămică! Fostul lider mondial a ajuns la capătul unui an foarte dificil. L-a început de pe locul secund în ierarhia mondială, dar abia a prins la final, în extremis, ultima poziție în Top 20. Accidentările i-au dat mari bătăi de cap, dar ele nu au împiedicat-o pe Simona Halep să aibe mari realizări în plan personal. Ea s-a căsătorit, în 15 septembrie, cu Toni Iuruc. Iar campioana româncă pare tot mai atașată de ideea de a avea, cât mai curând, copii.

Simona Halep a început anul pe locul 2 WTA și l-a terminat abia pe 20. A avut parte de mari probleme medicale, mai ales accidentarea gravă de la gamba stângă suferită în luna mai. Deși a ratat obiectivele majore ale sezonului, ea a avut mari împliniri în plan personal. S-a cununat civil, în 15 septembrie, cu Toni Iuruc, omul cu care avea o relație de câțiva ani.

Simona Halep și-a exprimat dorința de a devenit mamă în viitorul apropiat.

„Eu îmi doresc trei copii, dar cred că vor fi doi. Nu am timp pentru trei copii. Sunt fericită. Nu mai sunt speriată, acum câţiva ani spuneam că nu aş putea fi o soţie bună, dar se pare că sunt. Anul viitor va fi nunta tradiţională, cea de la biserică. Am timp suficient să aleg rochia de mireasă… Un an mai exact! Încă nu știu de care să îmi iau, una voluminoasă sau una mai simplă”, spunea Halep, la puțin timp de la cununia civilă, potrivit prosport.ro.