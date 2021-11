E oficial! Australian Open 2022: ce jucători de tenis nu mai pot participa

E oficial! Directorul turneului de tenis Australian Open 2022 a anunţat ce jucători de tenis nevaccinați împotriva COVID-19 nu pot participa la începutul anului viitor.

Câştigătorul ediţiei Australian Open din 2021, Novak Djokovici, a mărturisit că nu vrea să spună public dacă s-a vaccinat sau nu anti-COVID.

„Lucrurile sunt aşa cum sunt şi încă nu ştiu dacă voi merge la Melbourne. Vom vedea. Nu am vorbit cu ei. Am aşteptat să aud ce veşti vor fi. Acum, că ştiu, să aşteptăm şi să vedem. Libertatea de alegere este esenţială pentru toată lumea, fie că este vorba de mine sau de altcineva. Nu contează dacă este vorba despre vaccinare sau orice altceva în viaţă. Ar trebui să ai libertatea de a alege. În acest caz particular, ceea ce vrei să pui în corpul tău”, declara tenismenul, în urmă cu o lună, scrie dailymail.co.uk.