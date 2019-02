Cum încearcă unii români să se dea „șmecherii” șoselelor și în străinătate, doar că nu le merge

Unii români din străinătate își duc și obiceiurile cu ei…alea rele. Un român care locuiește în Italia și-a vandalizat propria mașină chiar în fața secției de poliție, de ciudă că i-a fost confiscat automobilul și a fost și amendat.

În Italia, la începutul lunii decembrie 2018, a intrat în vigoare o lege care le interzice cetățenilor străini care au domiciliu stabil în Italia de peste 60 de zile să mai circule pe drumurile publice cu automobile cu numere străine. Mai mulți români din Italia au ignorat legea și au mers pe principiul postdecembrist „merge și așa”.

Textul legii respective arată astfel:

„În prezent, pe teritoriul Italiei, cetăţenii cu rezidenţa care depăşeşte un număr de 60 de zile pot circula doar cu autoturisme înregistrate cu numere de înmatriculare italiane. În caz contrar, maşinile vor fi transportate în afara teritoriului italian, cu un permis de circulaţie pe termen de 180 de zile. În caz contrar se va începe confiscarea administrativă a automobilului. […] De asemenea, decretul legislativ 113/2018, votat în Parlamentul Italian, interzice şi conducerea maşinii unei rude sau a unui prieten care trăieşte în străinătate. Decretul 113/2018 transformat în lege prevede însă că maşinile înmatriculate pe firme, luate în leasing sau închiriate pe termen lung de o societate străină pot circula în Italia fără limită de timp.”

A fost și amendat și a rămas și fără mașină

Pe 19 februarie, un român care pe canalul său de Youtube își spune Ergean Erg, a publicat un clip în care îți arată cum și-a distrus propria mașină în fața unei secții de poliție.

Românul, originar din Brăila, locuiește împreună cu soția sa în Italia, în provincia Latina, la 170 de kilometri de Roma. Cu toate că știa de modificarea Codului rutier din Italia, el a continuat să circule cu o mașină cu număr de România, pe motiv că l-ar costa prea mult ca să o înmatriculeze în Italia.

„De când am auzit de noua lege, am ţinut maşina mereu pe dreapta. Am fost la motorizazzione (biroul de înmatriculări, n.r.) şi m-am interesat cât mă costă să îmi pun număr italian. Apoi am fost şi la asigurări. Am aflat că îmi trebuie circa 2.500 de euro să fac totul, deşi maşina valorează cam 700 de euro. Aşa am început să strângem banii necesari […]”, spune Ergean.

În cele din urmă, poliția i-a oprit și i-a sancționat, pentru că, într-adevăr, cetățenii străini sunt „vânați” în această perioadă, ca să-i facă să nu mai circule cu numere străine. Și în România este cam același lucru, în sfârșit. Oricum, legea se aplică tuturor cetățenilor străini, nu e doar pentru români că ar avea cineva ceva cu ei.

„Erau doi, ne-au oprit la 600 de metri de casă. Ne-au dat amenzi: 500 de euro pentru că aveam număr străin şi alta pentru că nu aveam centura pusă. Mi-au spus să plătesc amenda şi să duc maşina într-un garaj închis sau într-o curte. Le-am spus că nu am garaj sau curte privată, au spus că nu-i interesează. Nu aveam 500 de euro la mine, aşa că mi-au spus pe loc că ne iau maşina şi au chemat sa o ia pe platformă.”

De oftică, și-a distrus propria mașină

Din răzbunare, a început apoi să-și vandalizeze propriul automobil, pentru că oricum urma să nu mai fie al lui. Dar, pe măsură ce spărgea geamurile mașinii, polițiștii au intervenit iar, pentru că săvârșea un act de vandalism pe un spațiu public.

„Au sărit pe mine, m-au blocat şi au spus că dacă continui, mă duc la închisoare. Mareşalul a văzut că eram rănit, sângeram la o mână, m-a bandajat, apoi am primit avertizări să nu continui. Peste 20 de minute, au venit cu platforma, au ridicat maşina. Le-am spus să o ia, că nu mai am nevoie de ea”, spune Ergean, potrivit Hotnews.

Într-adevăr, legea a fost implementată foarte rapid, dar nu cred că pe parcursul anului 2018 presa italiană nu a informat cu privire la ce urma să se întâmple.

Însă, unii români au impresia că pot fenta legile fără consecințe, așa cum fac și în România. Ei bine, nu!

Anul trecut, la scurt timp după intrarea în vigoare a legii, una dintre primele „victime” a fost tot un român. Acesta locuia în Italia de zece ani, dar circula cu o mașină cu număr de România. În zece ani, chiar n-a avut timp și suficienți bani să o treacă în legalitate?