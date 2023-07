Românca de la Hollywood care machiază cele mai mari vedete. A plecat în Statele Unite cu doar 50 de dolari în buzunar

O poveste de viață incredibilă! Ea este românca de la Hollywood care a ajuns să machieze cele mai mari vedete. Daniela Gozlan a placat din țara natală către Statele Unite ale Amercii cu doar 50 de dolari în buzunar. Pasiunea a dus-o pe culmile succesului.

Daniela Gozlan este o româncă pasionată de make-up care a dat lovitura în SUA! A reușit să își construiască o carieră de succes peste Ocean, pe lista clienților săi apar actori, dar și multe cântărețe. The Rock, Camila Cabello sau Adele sunt doar câțiva dintre cei care au cunoscut-o pe româncă.

Și-a spus povestea incredibilă în platoul emisiunii lui Dan Capatos, la Antena Stars.

„Am făcut foamea un timp pot spune, am lucrat aici la machiaj, în București, nu știam ce să fac, aici lucram într-un studio de înregistrări. Cel care m-a împins pe drumul ăsta, când puneam prea mult machiaj pe față..a fost chiar George Vintilă, el mi-a zis ”Nu vrei să faci machiaj la ăștia de la TV?” și eu am zis ”există așa ceva?”, eu după ce am făcut școala în „Berceni…ți se spunea că poți să fii avocat, doctor, toată lumea îmi spunea să merg pe alt drum și nu îmi plăcea nimic. Eu am zis ”Păi și primesc bani?”, și atunci am aflat de un curs Janine și mi-a zis să vin să mă testeze. Și am luat o prietenă..și mi-a zis că îi place cum țin în mână creionul și au spus ”poți începe de mâine?”.

Am început imediat a doua zi, am lucrat mult, mult, apoi m-am dus la altă televiziune. Mă trezeam la 3 dimineața și ușor ușor am zis să merg pe partea de reviste, de portofolii.

La 22 de ani am plecat în SUA. Am plecat fără bani în buzunar, banii pe care îi făceam îi dădeam pe machiaje, biletul de avion a costat mult, acolo am plecat cu mâna în gips, cred că mai aveam 50 de dolari cash. Am reușit să plec că m-am măritat cu un băiat cu dublă cetățenie”, a povestit Daniela Gozlan.