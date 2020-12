Românca ce a fugit de Ceaușescu în Franța și s-a pus pe gătit. Are cel mai tare restaurant din Paris

Nu de puține ori se întâmplă ca românii să devină persoane de succes peste graniță. O astfel de poveste o are ca personaj principal pe Ecaterina Paraschiv, fugită în Franța, în plin comunism. Astăzi are unul din cele mai populare restaurante din Paris, inclus și în celebrul catalog al celebrei reviste Vogue.

Atunci când a fugit din România, în plină perioadă comunistă, alături de părinții ei, Ecaterina Paraschiv nu se gândea că va ajunge celebra publicație ”Le Figaro”, să scrie despre ea și despre succesul ei în gastronomie.

Elena și-aduce aminte că era mică atunci când părinții au decis să fugă din țară. Avea șase ani și jumătate, când părinții ei au devenit refugiați politici. Au ajuns, cu greu, în Franța, unde ulterior Ecaterina a crescut, a învățat și a ajuns un avocat de succes.

”Era în timpul comunismului, tata fugise din ţară şi drept pedeapsă m-au dat afară de la grădiniţă. Tata, fiind artist plastic, a câştigat un premiu în Paris. A avut norocul să primească o autorizaţie de a părăsi teritoriul pentru a merge în Franţa şi a recupera premiul.

Atunci mama i-a spus să rămână acolo şi că se va descurca ea cumva să mergem şi noi după el. Eu am fost dată afară de la grădiniţă, mama de la slujbă. Apoi am fost daţi afară din casă şi am ajuns să locuim cu ţiganii în sectorul 5. Eu am amintiri destul de plăcute pentru că nu mă duceam la şcoală. Eram pe străzi cu prietenii mei şi mă jucam toată ziua“, a declarat ea.