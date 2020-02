Român suspect în cazul răscumpărării fetelor răpite din Caracal, săltat de carabinieri la Bologna! Cine este bărbatul

În contextul dramaticului caz de la Caracal, autoritățile au tot tergiversat lucrurile și anchetele. Au apărut tot felul de informații, care-mai-de-care, mai șocante ce au dat peste cap anchetele. Iată că alte informații ies la iveală, tocmai din Italia, unde un posibil suspect a fost arestat de carabinierii italieni.

Printre multele informații, venite prin surse, s-a tot vehiculat ideea că suspectul Dincă ar fi avut mulți dușmani, și că, cea ce i se întâmplă acum, ar fi defapt o răzbunare a altor interlopi din zonă. În acest moment, aceste zvonuri tind a trece de la acest rang la cel al certitudinii. Culmea este că, despre suspectul din Italia, în urmă cu aproximativ 24 de ore înainte de arestare, unchiul uneia dintre victime, Alexandru Cumpănașu, anunța pe facebook această arestare, afirmând că are legătură directă cu cele întâmplate.

Astfel că, ieri, 6 februarie 2020, în Italia, la Bari, a fost arestat un român, iar mărturiile acestuia (surprinse pe video), ar certifica cele enunțate mai sus. Suspectul este cunoscut sub numele de Nelu, iar cele găsite asupra sa duc către concluzia că lui Dincă i s-ar fi pus în cârcă toate cele întâmplate din răzbunare.

Suspectul nostru, Nelu, conform mărturiilor sale și conform celor găsite asupra sa de către carabinierii din Bari, ar fi avut legături strânse cu interlopii români și albanezi, ba mai mult de-atât, asupra sa s-au găsit dovezi ce-l leagă de una din victimele lui Dincă, și anume Luiza Melencu. Este vorba despre poze cu mai mulţi copii, aproximativ 300 imagini. Printre acestea, şi fotografia Luizei. O imagine care, până în acest moment nu a apărut în spaţiul public. În cele urmează aveți stenograma dialogului între reporterul de investigații, Rocco Xavi, prezent la momentul arestării, și noul suspect în cazul Caracal, plus filmarea integrală a arestării acestuia.

”SUSPECT- Am venit acum. Am venit ca să predau aceste documente, de-asta am venit. Ăsta mi l-a făcut unul în 2020, unul care este mort. Sunt toate false, de-asta am venit. Am venit să le predau. Am fost în România, am fost împușcat, cu 7 locuri de intrare aici..am venit să găsesc o fată dispărută.

Rocco Xavi – Pot să vorbesc cu el două minute? Că sunt două luni de când fac o investigație jurnalistică..

SUSPECT- Vreau să vorbesc cu prietenul meu de aici.

Rocco Xav – Cum explici că acum colaborezi cu carabinierii? Povestește tot ce știi.

SUSPECT- Eu ție ți-am spus tot adevărul, cum au fost făcute documentele, cum am colaborat cu Poliția..

Rocco Xav – Tu acum carabinierilor trebuie să le spui de unde ai documentele.

SUSPECT- De la Corleone. Le-au făcut Giorgio Albiero și fata lui Gheorghe Dincă.

Rocco Xav – Dar el e mort.

SUSPECT- El e mort, dar el le-a făcut în 2017. Spun adevărul Rocco.

Rocco Xav – Dar el a murit înainte de 2017, spune adevărul.

SUSPECT- Nu a murit înainte, ăn 2014 sunt făcute.

Rocco Xav – Îți e teamă că o să-ți facă rău, că te omoară?

SUSPECT- Nu mi-e frică de ei, eu mă învârt în mijlocul lor, nici de clanul Baboi nu mi-e teamă.

Filmare exclusivă de la operațiunea specială din Bologna Român suspectat de implicare în cazul răscumpărării de la albanezi a celor două fete răpite din Caracal, săltat de carabinieri la Bologna Publicată de Punctul culminant pe Miercuri, 5 februarie 2020

Rocco Xavi – Ai spus înainte că e cineva care îți vrea răul.

SUSPECT- Au pus 20 de mii de euro pe capul meu, de-aia am fugit în 2019 în România.

Rocco Xavi – Cine te poate omorî?

SUSPECT- Mafia. Sunt foarte multe persoane și din Foggia și din Bari.

Rocco Xavi – Ai lucrat pentru Mafia?

SUSPECT- Nu, împotriva lor.

Rocco Xavi – Ce faci cu un document fals în buzunar?

SUSPECT- Am venit să ți-l predau ție și carabinierilor, eu nu pot să merg cu ele asupra mea, am trecut prin vamă, am trecut pe aici.

Rocco Xavi – Să ai documente false în buzunar nu e legal în Italia. Tu acum trebuie să le explici carabinierilor tot drumul făcut cu aceste documente, ce ai făcut cu ele.

SUSPECT- Am fost în România în 2016, le aveam în mașină, mașina în care am fost cu prietena mea.

Rocco Xavi – Sunt 5 ani de când ai acest document fals în buzunar, dacă voiai să-l predai cuiva, îl predai deja.

SUSPECT- Nu. Îți aduci aminte că așteptam momentul să mă răzbun pe familia lui Gheorghe Dincă, încă din 2013, de la Bari.

Rocco Xavi – Lasă 2013…

SUSPECT- Fata cum a ajuns aici în Italia?

Rocco Xavi – Nelu, te rog, colaborează cu carabinierii. Spune unde sunt fetele, vorbesc cu carabinierii, te rog (română stricată)