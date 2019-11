Peste 50 de amenzi pentru parcare ilegală, primite de un român care nu a avut niciodată mașină sau permis

Povestea unui student român a devenit virală pe internet după ce ”s-a bucurat” de aproximativ 50 de amenzi de circulație. Partea amuzantă constă în lipsa unui carnet de șoferi sau a unui autoturism.

Un student român aflat în Marea Britanie se confruntă cu o situație foarte ciudată. La doar 19 ani, el s-a înscris la facultate în Regatul Unit și s-a mutat acolo în luna mai a acestui an. Din acest punct de vedere, povestea sa este una cât se poate de uzuală, foarte mulți tineri români își încearcă norocol la o facultate de peste graniță.

Partea ciudată și motivul pentru care povestea sa a devenit subiect de știre constă în teancul de amenzi pe care le-a primit acasă. Nu mai puțin de 50 de amenzi pe numele lui i-au sosit la domiciliu pentru că a parcat ilegal un Volkswagen Golf pe Bramford Road în localitatea Ipswich. Până și pedeapsa ar fi fost potrivită, dacă ar fi exitat greșeala din spate.

În cazul lui Daniel Popescu însă, întregul set de circumstanțe este un mister. El nu deține un autoturism și nu a deținut niciodată, pentru că nu are carnet de șofer și nu a urmat vreodată cursurile unei școli de șoferi.

Conform primelor investigații, tânărul Daniel Popescu pare să fie victima unui furt de identitate. Studentul la Universitatea din Suffolk a sunat autoritățile și a încercat să le explice greșeala. Polițiști i-au expus scenariul cu furtul identității, dar momentan, amenzile sunt în continuare pe numele său.

”În urmă cu câteva zile, cutia de scrisori a fost plină. Am fost foarte curios să văd ce este în interior. Am fost șocat de ceea ce am găsit și m-am gândit imediat că este un fel de greșeală.”, a afimat Daniel într-un interviu acordat celor de la The Sun. Autoritățile au clasificat cazul ca fiind unul complex și de durată. Nu se știe ce alte proprietăți ar putea să fi fost cumpărate în numele lui Daniel Popescu.