Ce se întâmplă cu angajații lui Roman Abramovich din cauza invaziei Rusiei în Ucraina. Miliardarul rus continuă să achite „nota de plată” cauzată de sancțiunile ce i-au fost impuse de Marea Britanie și UE în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Patronului lui Chelsea i-au fost „înghețate” active și proprietăți în valoare de miliarde de euro. Dar problemele lui Roman Abramovich încep să se răsfrângă tot mai acut și asupra angajaților săi, afectați de lipsa de lichidități și de blocarea conturilor patronului lor.

Ce se întâmplă cu angajații lui Roman Abramovich din cauza invaziei Rusiei în Ucraina

Ce se întâmplă cu angajații lui Roman Abramovich din cauza invaziei Rusiei în Ucraina. Miliardarul rus suportă sancțiunile impuse de Marea Britanie și țările UE pentru relațiile sale speciale cu Vladimir Putin, în contextul declanșat de Rusia în Ucraina. Oligarhul a scos la vânzare clubul Chelsea, pentru 3 miliarde de euro, dar nu va beneficia de niciun ban din tranzacție.

Lui Abramovich i-au fost confiscate active de 7 miliarde de euro de către autoritățile din Insula Jersey, proprietăți în Marea Britanie și Franța, iar echipa Chelsea funcționează doar în baza unei licențe speciale acordate de guvernul britanic, în condițiile limitării drastice a cheltuielilor clubului.

Problemele sunt majore

Roman Abramovich are dificultăți pe toate planurile. Cu ceva timp în urmă, presa americană a dezvăluit că oligarhul a încercat să se împrumute la prietenii săi de la Hollywood. El le-ar fi cerut unor vedete câte un milion de dolari, pentru a putea acoperi cheltuielile cu personalul de pe cele două super iahturi ale sale, Solaris și Eclipse. Un purtător de cuvânt al miliardarului a infirmat, ulterior, informația.

Dar Abramovich rămâne cu probleme reale în privința oamenilor pe care-i are sub contract. Iar unii dintre aceșția sunt cei ai firmei de securitate care îl protejează pe miliardar. 400.000 de lire pe lună e suma plătită de Abramovich pentru a-și asigura acest serviciu. Însă din cauza sancțiunilor primite de patronul lui Chelsea, plățile respective au fost „înghețate”.

Conform The Sun, oligarhul rus a întârziat plata cheltuielilor din cadrul companiei, iar angajații au ajuns să își plătească singuri până și hârtia igienică. De asemenea, alimentele oferite gratuit la serviciu, precum pâinea, laptele, ceaiul și cafeaua, au devenit o amintire în cadrul firmei lui Abramovich.

Nu mai au nici hârtie igienică

Fosta soție a lui Abramovich, Irina Malandina, s-a ocupat de tăierea „finanțărilor care nu sunt necesare”, după ce guvernul britanic i-a „înghețat” mai multe active miliardarului rus. La ora actuală, sediul firmei lui Roman Abramovich a fost redus de la 3 etaje la unul singur, pentru a diminua cheltuielile. Pe lângă că nu se mai bucură de niciun beneficiu, acum angajații trebuie să își plătească singuri cablul TV și cheltuielile cu wi-fi-ul.

Abramovich a fost nevoit să renunțe la mai multe bunuri și proprietăți în ultima perioadă, pentru a face față crizei financiare. Recent, oligarhul rus a scos la vânzare caii deținuți de familia sa la conacul Fyning Hill, în West Sussex, precum și mai multe mașini clasice, inclusiv un Mercedes Gullwing în valoare de 1,2 milioane de lire.

Roman Abramovich e în pericol să nu-și mai poată folosi nici super iahturile ancorate în portul Bodrum din Turcia. Insulele Bermude, sub al căror pavilion navigau, intenționează să-și retragă steagul sub care ambarcațiunile de lux sunt înregistrate. În plus, sunt mari probleme și cu alimentarea cu combustibil și lucrările de mentenanță ale navelor, în contextul blocării conturilor miliardarului.