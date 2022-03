Rolul rușinos primit de Betty Stoian într-un film. Florin Salam a refuzat instant când a auzit EXCLUSIV

În plină pandemie, Betty Stoian, fiica artistului Florin Salam, precum și tatăl său, au fost ofertați să joace într-un film despre droguri. Manelistul a refuzat din prima. A spus un „nu” hotărât când a aflat și că fiica sa trebuia să fie damă de companie. Cu toate acestea, Betty Stoian speră ca într-o bună zi să joace într-un film și și-a propus, totodată, să revină în forță pe plan muzical.

Este frumoasă, talentată, și, la 22 de ani, Betty Stoian (Salam) și-a propus ca visul său cel mare, pe plan profesional, să i se împlinească. Aceasta ne-a mărturisit că-și dorește să joace măcar într-un film și să răzbească pe plan muzical.

Potrivit mărturisirilor sale, chiar în plină pandemie, ea a avut ocazia să-și facă debutul în cinematografie, alături de tatăl său. Doar că Florin Salam a fost cel care a refuzat categoric rolurile primite. Motivul?

Noi nu suntem actori, dar nu puteam accepta orice. Propunerea a venit în urmă cu aproximativ un an și jumătate. Actoria a fost visul meu și chiar îmi doresc să joc măcar într-un film”, a declarat Betty Stoian în exclusvitate pentru impact.ro.

„Am avut șansa să joc într-un film, dar am zis nu, tata a fost cel care a refuzat primul. Ni se oferiseră roluri dubioase. Rra un film despre droguri, iar suma era mică. Eu aveam rolul unei dame de companie.

Mamă a unui băiețel care în toamnă va împlini patru ani, Betty are planuri mari și în ceea ce privește cariera sa muzicală. Fiica lui Florin Salam ne-a mărturisit că nu a mai cântat dinainte de pandemie. Deși tatăl său își dorește și caută să o ajute, ea vrea să se descurce pe cont propriu.

„Nu am mai cântat de doi ani, vreau ca acum să mă ocup de mine, să am o echipă ok. Tata mă ajută, dar eu nu vreau să-l implic în cariera mea.

Sunt încăpățânată. Anul acesta mă pun pe treabă”, a declarat Betty Salam pentru impact.o.