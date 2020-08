Rochia Simonei Halep de la Praga i-a înnebunit pe fani: „Dragostea mea”

Simona Halep a câştigat partida cu Polona Hercog, scor 6-1, 1-6, 7-6 (3), la primul ei meci după o pauză de şase luni. Revenirea pe gazon după înteruperea provocată de pandemia de coronavirus a fost un eveniment special pentru Halep. Iar sponsorul tehnic al româncei a ţinut să marcheze evenimentul aşa cum se cuvine. Simona Halep a avut o rochie nouă din partea celor de la Nike. Românca s-a simţit foarte bine în ea, iar fanii au fost chiar mai încântaţi.

Yes, love the outfit — Adisa (@iam_adisa_) August 11, 2020

Simona Halep, din nou în rochia apreciată de fani. Joacă două partide miercuri

Rochia Simonei Halep din partida cu Polona Hercog a primit foarte multe aprecieri din întreaga lume pe reţelele de socializare. A fost poate chiar mai lăudată decât jocul Simonei. Mai ales dacă ţinem cont că jurnalistul Cristian Tudor Popescu a fost destul de critic din acest punct de vedere.

Cert este că echipamentul Simonei nu a avut parte de niciun feedback negativ. Ba chiar mai mult, l-a făcut pe un user să exclame fără reţinere la pozele româncei: „Dragostea mea”.

My crush — Isael (@Isael_kroos) August 11, 2020

„E o adversară greu de învins, ştiam asta. Am jucat bine în primul set, am fost sigură pe mine. Ştiam ce am de făcut pe teren. Ea a rupt ritmul cu câteva scurte şi apoi au apărut probleme. Dar am reuşit să rămân concentrată la final şi să obţin victoria. Trebuie să fiu pregătită pentru meciul din turul 2, ştiu că nu va fi uşor. Trebuie să îmi ajustez jocul, nu am terminat deloc bine partida de azi. Dar abia aştept să intru din nou pe teren”, a declarat Simona Halep la finalul partidei cu Polona Hercog.

Mulţi dintre fanii tenisului s-au bucurat la fel de mult ca şi Halep pentru victoria româncei. Asta pentru că vor avea ocazia să o vadă din nou în rochia creată de cei de la Nike. Şi asta chiar mâine, când Simona ar urma să joace două partide.