Rochia a fost prea mică pentru decolteul ei generos. Andreea Bănică, apariție incendiară la Cluj

În acest weekend, celebra Andreea Bănică a avut un concert de susținut, tocmai la Cluj. Nelipsit demici incidente, precum cel cu Toni Cottura, artista a decis să șocheze, astfel că fanii au putut admira vestimentația, și anume rochia care a fost prea mică pentru decolteul ei generos.

În cursul zilei de vineri, Andreea Bănică a ajuns la Cluj, unde avea de susținut un concert în fața fanilor. Numai că, așa cum a decis să povestească pe rețelele de socializare, evenmentul nu a fost ferit de incidente, în special cele cu fostul membru al trupei Fun Factory, Toni Cottura. De altfel, în mai multe postări de pe Instagram, vedeta a vea să povestească despre situația tensionată:

„Mi-e și greu să vorbesc despre ce am pățit în seara asta, aici la Cluj, la acest eveniment foarte frumos, de altfel. Unii îmi spuneau mai bine să nu zic nimic, dar efectiv nu pot să tac.”, spune vedeta.

Din cele povestite de vedetă, se pare că incidentul a avut loc chiar în momentul în care vedeta se afla pe scena festivalului de la Cluj, iar ceea ce a urmat a devenit un adevărat scandal, despre care Andreea Bănică a decis să vorbească:

„Atâta timp cât un om își permite să mă amenințe, să îmi vorbească urât, să mă înjure, să mă facă “You are a piece of ***/ Ești un c****”. Nu pot să reproduce ce mi-a zis omul asta.

Eu am crezut că a venit la mine pe scenă să mă felicite, să îmi spună ceva frumos. Dar el venise să mă înjure, avusese o ceartă cu organizatorii… le spusese că am stat eu mult pe scenă, că el vrea să plece…

După părerea mea, luase ceva la bord, se drogase, alcool… Până la urmă am fost colegi pe scenă, indiferent că el este Toni Cottura de la Fun Factory, formație pe care eu am adorat-o, am venerat-o”, a spus Andreea Bănică pe Instagram.