Robert Negoiță, out de la Primărie. Prefectul Capitalei a luat decizia halucinantă

Bombă pe scena politică! Robert Negoiță pierde funcția de primar al Sectorului 3 cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile locale, programate pe 27 septembrie. Cum s-a ajuns la această situație și cine a dat vestea, aflați în rândurile de mai jos.

Mandatul de primar al Sectorului 3, deținut de Robert Negoiță, încetează de drept ca urmare a legii care prevede că nu poate schimba partidul – PSD – în timpul mandatului, potrivit unui ordin semnat de Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu. Vestea a fost confirmată și de viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu.

Totodată, Ana Ciceală a încărcat pe rețelele sociale două documente care să ateste veridicitate informației.

Negoiță poate ataca ordinul în termen de zece zile la instanţa de contencios administrativ. În acest context, Bădulescu a declarat că luni, de la ora 16:00, Consiliul Local va lua în discuţie stabilirea unui interimat.

Robert Negoiță a anunțat pe rețelele sociale că s-a infectat cu noul coronavirus. Totodată, acesta a precizat că marți seară, 25 august, a început să îl doară capul, ca mai apoi să aibă „o stare generală de slăbiciune şi moleşeală“.

„Dragii mei, vin de această dată cu o postare diferită de ceea ce ne-am obișnuit. În cursul zilei de azi, am fost testat pozitiv pentru Sars-CoV-2.

Nu am avut nicio problemă specială de sănătate, vreun simptom specific, până aseară când am început să mă simt rău. O durere de cap ce nu a cedat pe parcursul nopții și o stare generală de slăbiciune și moleșeală. Dat fiind că starea de rău a continuat, dimineață, m-am prezentat pentru a fi testat. Din păcate, rezultatul este pozitiv. Am primit tratament pe care îl voi urma, bineînțeles. Mă simt mai bine, durerea de cap este tot mai scăzută, dar, desigur, trebuie să fiu atent și în zilele următoare.

Vă doresc tuturor multă sănătate, în primul și în primul rând!“, a scris Robert Negoiță pe Facebook.