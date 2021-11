Ritualul Rodicăi Popescu Bitănescu care o menține sănătoasă și energică la 83 de ani. Ce face zi de zi, obligatoriu

Rodica Popescu Bitănescu este cunoscută pentru energia și optimismul molipsitor. Aceasta este extrem de îndrăgită de către publicul din România, așa că în sfârșit și-a dezvăluit secretele. Actrița a oferit câteva sfaturi de aur pentru cei care își doresc să îi urmeze exemplul.

Rodica Popescu Bitănescu are o carieră spectaculoasă. Aceasta și-a dedicat viața scenei și a bucurat românii cu fiecare aparție. Ajunsă la vârsta de 83 de ani, actrița debordează de energie, însă are o rutină pe care o respectă cu strictețe pentru ca viața ei să fie cât mai frumoasă.

Am multă activitate pentru că am învățat că nu este bine să faci nimic, trebuie să faci mereu ceva.

De asemenea, Rodica Popescu Bitănescu a explicat că a reușit să treacă peste problemele întâlnite de-a lungul timpului cu zâmbetul pe buze pentru că mereu s-a ocupat de anumite activități. Actrița a mărturisit că mereu își găsește ceva de făcut pentru a nu sta degeaba.

„Aud multă lume care cade așa într-o depresie, mulți oameni mult mai tineri ca mine. Eu nu am avut niciodată starea asta așa, să fiu disperată, nu prea am timp să fiu disperată. Dacă faci mereu câte ceva, păcălești creierul.

Eu tot timpul repet textele, revăd ce am scris, țin minte tot ce am făcut, monoloage întregi de la teatru. Dacă ar fi să fac o emisiune despre mine, vai, am muncit atât de mult că mai mult am stat pe scenă decât acasă.

Am fost plecată oriunde, am scris mereu, m-am dus peste tot, am povestit și m-am produs. Trebuie să repeți tot timpul, eu tot timpul repet. Interesant ce bine țin minte textele de acum 30, 40 de ani.

Eu tot timpul fac câte ceva. Urmează lansarea cărții pe care am scris-o.”, a adăugat ea.