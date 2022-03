Ritualul femeilor pe care Răzvan Simion îl face de 2 ori pe zi. Ramona Olaru l-a dat de gol, în direct la TV

Nu e un secret faptul că Răzvan Simion acordă atenție îngrijirii aspectului său, urmând ritualuri de îngrijire a tenului cu produse speciale, în fiecare zi. Astfel, la rubrica de frumusețe a zilei, matinalul a spus ce produs de curățare a tenului preferă, de câte ori își curăță tenul, fapt care a dus la noi replici amuzante din partea colegilor săi.

Răzvan Simion este atent mereu cu felul în care arată, acordând o mare atenție pielii sale. El a dezvăluit că preferă să își curețe tenul cu o spumă demachiantă și că își face acest ritual de două ori pe zi. Colegii săi de platou nu au rămas indiferenți la astfel de dezvăluiri din partea lui Răzvan Simion.

Faptul că Răzvan Simion se demachiază de două ori pe zi și are atenție la tot ce ține de pielea sa a atras și reacții din partea lui Dani Oțil.

Nici Ramona Olaru nu s-a putut abține și l-a „taxat” pe colegul ei, într-un mod amuzant.

„Răzvan Simion: Ieri seara, la ora 9 mi s-a facut o poftă de sarmale. Am mancat cinci sarmale. Le aveam de duminica, am mai pus bulion și apa și le-am incalzit, am spart o ceapă și am luat o pită.

Ramona Olaru: O să fiu un pic răutăcioasă: ai mancat sarmalele după ce te-ai demachiat sau înainte?

Răzvan: Asta a fost bună! Vezi că te paște un transfer!”, a fost dialogul dintre cei doi.