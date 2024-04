Rita Mureşan, de nerecunoscut. Cum a apărut fostul model la TV de curând. Ce a făcut-o celebră

„Nu sunt mare postatoare pe rețelele sociale, decât dacă am ceva important de spus. Lasă lumea să se întrebe cum arăt. Eu sunt foarte bine așa cum sunt, mulțumită, liniștită. Am multe proiecte la care lucrez. Am seminare, cursuri de inițiere, am făcut și o colecție, ca designer, pentru o fabrică. Am lucrat și cu o fabrică de haine pentru copii din Istanbul. Proiecte am, doar că nu sunt eu foarte vocală.

Din punctul meu de vedere, își au rostul lor și aceste rețele, dacă vrei să promovezi ceva sau dacă vrei să ajungi la oameni cu o informație. Am o pagină, Ritas Angels, unde comunic cu oamenii din punct de vedere spiritual. Am o comunitate mare, de 50.000 – 60.000 de oameni”, explica vedeta.