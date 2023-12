Imagini rare cu faimoasa Carmen Harra în tinerețe. Cum arăta vedeta acum 40 de ani

Stabilită în Statele Unite ale Americii încă din 1983, Carmen Harra este una dintre cele mai celebre prezicătoare. Când trăia în România, a început să cânte muzică ușoară, latino și populară. Vedeta este o apariție foarte apreciată, însă puțini sunt cei care știu cum arăta în tinerețe. Celebra prezicătoare avea același farmec și când era adolescentă.

Cum arăta Carmen Harra în tinerețe

Pe numele ei real Carmen Mureșan, vedeta a început să cânte la 9 ani, iar la 16 ani deja a debutat în carieră. Între 1979 șo 1989 a făcut parte din formația Trio Express.

În 2003, ea își începea cariera în SUA ca scriitoare sub numele Carmen Hora și cartea Karma de fiecare zi.

Cartea a devenit bestseller, fiind tradusă în peste 20 de limbi, iar prima ediție în limba română, în 2008, este făcut de Ioan Gyuri Pascu.

Carmen Harra și-a continuat cariera muzicală. Ea s-a născut pe 26 martie 1955 în Bistrița. Chiar dacă are 68 de ani, vedeta arată în continuare foarte bine. Seamănă cu cea din adolescență, iar dovadă stau fotografiile pe care vedeta le are din tinerețe, de acum 40 de ani.

Ce avere are celebra prezicătoare

Carmen Harra a trecut printr-o dramă și și-a pierdut soțul în urmă cu 14 ani. Ea a fost căsătorită c Virgil timp de 27 de an, însă bărbatul a murit de cancer pulmonar. Cei doi s-au cunoscut în SUA.

Carmen a știut că soțul ei nu va ajunge la 60 de ani încă de când l-a întâlnit. Ea nu și-a refăcut viața de când soțul ei a murit.

„Eu sunt genul de om care nu caută iubiri pasagere. Caut ceva care să reziste și nu am găsit încă. Aici e defectul viziunilor mele, că pot să văd într-un om mai mult decât ar trebui să văd. Pe mine nu mă minte un bărbat, în general lumea nu mă minte. Mă prefac, îi las să mă mintă”, declara Carmen Harra.

Se pare că celebra prezicătoare o duce foarte bine. Ea are afaceri în domeniul imobiliar, dar face și consultații unor vedete internaționale. Cu banii păstrați de pe vremea când când cânta alături de Trio Express, Carme Harra nu o duce rău deloc.

Averea ei s-ar ridica pe la 40 de milioane de dolari. Are proprietăți în Florida, New York, iar casa în care locuiește are obiecte e artă de aproximativ 2 milioane de dolari.