Momente grele pentru Rita Mureșan. Ce se întâmplă acum cu fiica ei, la New York

Când părea că soarele strălucește și pe strada ei, după ce s-a obișnuit cu gândul că fetele i-au plecat pentru a-și croi un drum în viață în alte părți ale lumii, Rita Mureșan trece iar prin momente grele. Ce se întâmplă acum cu Rebeca, la New York?

Fostul manechin Rita Mureșan a luat prin surprindere lumea mondenă când, în 2007, a decis să divorțeze de Nelu Mureșan, cel cu care are două fete, Rebeca și Gloria. Cei doi au păstrat o relație cordială de dragul fetelor.

Prima dată a plecat Rebeca, care între timp a devenit și absolventa celei mai prestigioase facultăți din SUA, iar în 2019 și-a luat zborul și Gloria, în Londra, unde studiază marketing-ul. Deși era conștientă că fetele ei s-au transformat în tinere femei și că va urma momentul în care vor trebui să plece pe drumul lor în viață, creatoarea de modă a suferit enorm atunci când a rămas fără ele.

A trecut timpul, Rita a fost văzută pe sticlă declarând că s-a regăsit, că se ocupă de ea și plăcerile personale, însă o altă greutate s-a năpustit asupra sa.

În contextul isteriei internaționale creată de virusul COVID-19, unele lucruri s-au schimbat în familiile tuturor, mai ales în cele ale căror membri sunt plecați peste hotare. Este și cazul familiei designerului. Rita Mureșan este mulțumită că fiica ei, care studiază în Anglia, a revenit acasă și acum se află în izolare, dar gândurile se îndreaptă acum către Rebeca, care trăiește pandemia la New York.



„Nu am mai scris de mult pentru că am avut problemele mele personale! Nu vă întristez cu ele! Gloria e acasă, în izolare , dar în sfârşit unul dintre copii e acasă! Vă rog să facem în fiecare zi la ora 21:00 o rugaciune pentru sănătate şi protecţie pentru toţi românii, oriunde ar fi! Mai ales că şi fiica mea cea mare, Rebeca, e izolată în New York! Acum vreo 3 ani vă spuneam în seminarii că o să vină vremea când se vor închide graniţele ţării! Iată că a venit! Va multumesc tuturor celor care în ultimii 7 ani aţi venit la seminarii, iniţieri, citiri! Sper că v-am ajutat şi v-am schimbat puţin viaţa! Să fim sănătoşi”, a scris Rita Mureșan pe o rețea de socializare.