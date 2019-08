Rezultatul probelor ADN. Ce au descoperit anchetatorii, după analiza antropologică a oaselor

Probele ADN recoltate din cenușa care se afla în curtea principalului suspect din crimele de la Caracal deslușesc misterul a mai bine de o săptămână de zvonuri și piste false. Jurnalistul Marius Tucă a oferit acum zâteva zile primele informații din ancheta cazului care a făcut înconjurul României. Ce s-a mai aflat acum?

Ce au indicat probele ADN din butoiul cu cenușă din locuința lui Gheorghe Dincă?

Jurnalistul Mariu Tucă a oferit primele date, pentru mediafax.ro, din ancheta privind crimele de la Caracal. Rezultatele probelor ADN găsite în butoiul plin cu cenușă din curtea lui Gheorgeh Dincă dizolvă orice ipoteză. „Probele ADN care au fost obținute de anchetatori în mașina și în casa presupusului asasin arată că Alexandra s-a aflat, într-adevăr, acolo, însă nu că a și murit acolo sau că a murit. Nu există, în acest moment, nicio dovadă obiectivă și științifică că acolo a murit cineva”, este de părere medicul citat.Proba ADN este cea mai importantă. Dacă din fragmentele de oase și din dinți se izolează ADN-ul ei, este limpede că Alexandra este moartă, arată europaliberă.org.

Este cert însă că în cilindrul găsit în casa principalului suspect au fost găsite fragmente osoase arse. Lipsa petelor de sânge din locuința lui Dincă de la Caracal atestă clar faptul că în acel loc nu a fost tranșat un cadavru. Ceea ce se cunoaște acum este că oasele sunt calcinate, lucru care face mai greu găsirea unui ADN. Proba în cauză este esențială anchetei, pentru că ar arăta dacă Alexandra a fost omorâtă sau este încă în viață.

Comisar în ancheta Caracal, apel disperat la interlopi

Același polițist și-a mințit superiorul cu privire la ora la care a primit apelul disperat. Discuțiile dintre comisarul Alexe Nicolae și interlopul zis Codiță au întrecut de multă vreme limita legii.

Comisarul: 0763931765

Codiță: ?

Comisar: Ai idee al cui este

Codiță: Nu. Nu are nici waWhatsApp că-l găseam după poză

Comisar: k. 0759660526 ?

Codiță: Băiatul lui Dan Bauru din Redea are un bmw argintiu. Tatal cară animale cu țiganii și are o tăietură pe față

Comisar: OK(Alexe i-a dat o poză cu o mașină) Află-mi proprietarul

Codiță: Pe la peny market e parcată o mașină identică

Comisar: Ok. Ce nr?

Codiță: Sov. OT

…..

Codiță: S-au găsit fetele așa cum se vehiculează, moarte?

Comisar: Nu. Nimic concret până acum.