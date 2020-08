Rezultate Loto 6 din 49, LIVE, noile trageri din 23 august 2020. Numerele câștigătoare validate de Loteria Română

Tragerile Loto se vor difuza, duminică, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii ”Românii au noroc”, începând cu ora 18:15. Urmărește, LIVE, noile trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Loteria Român: Report de peste 1,95 de milioane de euro la Joker

Rezultatele Loto 6 din 49, LIVE. Numerele câștigătoare de duminică, 23 august 2020

Duminică, 23 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 20 august, Loteria Română a acordat peste 11.800 de castiguri in valoare totala de peste 773.000 de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 1,2 milioane lei (peste 246.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 905.000 lei (peste 187.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 9,45 milioane lei (peste 1,95 milioane euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 96.000 de lei (aproximativ 20.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 338.000 de lei (aproximativ 70.000 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 92.000 de lei (peste 19.700 de euro). La Super Noroc, se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 20.600 de lei.

Câștigurile fabuloase din ultima vreme

La tragerea Joker de joi, 20 august, s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 263.696,36 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 26-044 din Reghin, Mureș, și a fost completat cu două variante simple la Joker și două variante la Noroc Plus, prețul biletului fiind de 12,5 lei.

La tragerea Loto 6/49, care a avut loc în data de 16 august 2020, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 7.701.195.92 lei (1,6 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la agenția 72-052 din sectorul 2, București și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49, prețul biletului fiind de 15,50 lei.