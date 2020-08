Rezultate Loto 6 din 49, LIVE, azi, joi, 27 august 2020. Ce numere a validat Loteria Română

„Daca nu a fost astazi ziua voastra norocoasa, avem vesti buneToate premiile mari au ramas in joc pentru urmatoarele trageri loto. Printre castigurile de astazi se remarca cel de categoria a III-a de la Joker, in valoare de peste 68.000 de lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 33-013 din Gura Humorului, jud. Suceava si a fost completat cu doua variante simple la Joker si una la Noroc Plus. Saptamana care vine sa va fie cu mult norocsi inspiratie!”