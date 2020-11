Rezultate alegeri SUA. Cum arată lupta dintre Donald Trump și Joe Biden: actualul președinte are o singură variantă

În acest moment în America sondajele s-au închis în toată țara și rezultatele încep să fie numărate. Începând cu 3:15, ora locală, Joe Biden are 238 de voturi la Colegiul Electoral, iar Donald Trump are 213. Datele sunt făcute baza proiecțiilor Associated Press.

Trump vs Biden. Exit-pollul alegerilor americane

Conform datelor estimative Donald Trump și Joe Biden au nevoie fiecare de 270 de voturi electorale pentru a câștiga președinția. CNN spune că Arizona, Michigan, Pennsylvania și Wisconsin au devenit din ce în ce mai importante. Fără o bază, președintele a spus că va încerca să pună capăt eforturilor legitime de contabilizare și a pretins victoria în alegeri.

Biden preia conducerea în Wisconsin, conform ultimelor date oficiale. Rezultatele din Milwaukee au transferat Wisconsin-ul către Joe Biden, care are o poziție de lider în acest moment, spune CNN. Alegerile sunt departe de a fi terminate, cu milioane de voturi încă în curs în statele cheie, inclusiv în câmpul de luptă Wisconsin. Predicțiile spun că Biden va câștiga și voturile din Hawaii.

Există patru voturi electorale în joc în Hawaii. Este nevoie de 270 de voturi electorale pentru a câștiga alegerile prezidențiale din 2020. Cine a câștigat în 2016, fosta candidată democratică Hillary Clinton a condus statul, iar președintele Trump a câștigat alegerile generale.

Cum jocul de 300 de milioane de dolari al lui Trump ar fi putut ajuta la restrângerea cursei

Surse din interiorul partidului republican credita o ieșire de 300 de milioane de dolari a efortului de vot organizat de campania Trump și aliații pentru reducerea decalajului în multe state. Republicanii vorbesc despre jocul pe care Comitetul Național Republican și Organizația Victoriei Trump l-au pus la punct la scurt timp după ce a fost inaugurat președintele Trump. Campania a cheltuit peste 300 de milioane de dolari pentru o operațiune de date și mai puțin pentru televiziune și publicitate digitală în ultima etapă a campaniei.

„Ei cred cu tărie că acel joc de teren va fi o parte importantă în reducerea decalajului. În multe dintre aceste state cheie acesta este jocul și spun acum că vedem că jocul se desfășoară în timp real pe măsură ce vin aceste voturi”, a spus Nobilii la CNN.

Peste 94 de milioane de buletine au fost deja exprimate. Mediile de votare au fost constante, arătându-l pe Joe Biden cu un mare avantaj național asupra președintelui Trump. În statele unde se vor decide alegerile, mediile de votare sunt mai strânse. Biden are un avantaj în cele mai multe dintre ele. Trump își va împărți timpul între Michigan, Carolina de Nord și Pennsylvania, în timp ce Biden se va concentra în principal pe Pennsylvania și cu o oprire în Ohio.

Joe Biden conduce restrâns în șase state , arată sondajul CNBC

Fostul vicepreședinte Joe Biden deține un avans restrâns asupra președintelui Donald Trump în șase state care se îndreaptă spre ziua alegerilor, potrivit unui nou sondaj CNBC. Sondajul a chestionat 3.328 de persoane de joi până duminică și are o marjă de eroare de plus sau minus 1,7 puncte procentuale. În acest moment Joe Biden conduce în Michigan și Wisonsin, iar Donald Trump are avantaj considerabil în Pennsylvania.

Biden 50%, Trump 46%:

Arizona: Biden 50%, Trump 47% Florida: Biden 51%, Trump 48% Michigan: Biden 51%, Trump 44% Carolina de Nord: Biden 49%, Trump 47% Pennsylvania: Biden 50%, Trump 46% Wisconsin: Biden 53%, Trump 45%



Dacă Trump va câștiga Pennsylvania, va deține conducerea în Michigan și va întoarce în favoara sa și Nevada, deoarece în prezent este o cursă foarte apropiată. Dar Trump va avea voturile de care are nevoie.