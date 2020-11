Dramele lui Joe Biden, contracandidatul lui Donald Trump. Cum i-a murit familia, membru cu membru

În acest moment toată lumea privește spre America. La ora la care scriem acest material, America se pregătește să-și afle noul președinte. Candidații, Donald Trump, la un posibil al doilea mandat, și Joe Biden vicepreședintele republican, așteaptă închiderea urnelor. Dar în timp ce se numără voturile, multă lume își pune o întrebare. Cât de mult i-a influențat cursul politic lui Joe Biden dramele din viața sa. Răspunsul încercăm să-l găsim în cele urmează.

Analiștii politici au încercat să afle dacă cele două tragedii, la distanță de 43 de ani, au definit viața fostului vicepreședinte. Dacă l-au făcut un candidat la președinție mai redutabil. Astăzi nu există nicio persoană în politica americană a cărei viață să fie atât de modelată de pierderi și durere. Lungul arc al carierei lui Joe Biden este aproape bazat pe tragedie.

În 1972, soția și fiica lui au fost ucise într-un accident de mașină. În 2015, unul dintre cei doi fii ai săi care au supraviețuit accidentului a murit de o tulpină rară de cancer la creier. Aceste nenorociri nu sunt doar tragedii pe care Biden, în vârstă de 76 de ani, a trebuit să le suporte.

Au influențat deciziile majore pe care le-a luat cu privire la cariera sa politică. În primul rând, prioritățile sale în Senat, ca mai târziu, decizia sa de a renunța la alegerile prezidențiale din 2016.

Și l-au definit și ca o persoană. L-au făcut mai relatabil, mai autentic, mai empatic. Aceste trăsături, spun analiștii, erau deja acolo. Erau insuflate de rădăcinile sale muncitoare și de învățăturile bisericii catolice. Erau sub auspiciile principiilor mamei sale de justiție socială și de mantra tatălui său de a se ridica, după ce au fost doborâți. Dar au fost amplificate de ceea ce a făcut Biden să învețe despre sine și despre viață, în timp ce trecea prin aceste încercări.

Este, de asemenea, posibil, recunosc unii dintre aceiași confidenți, că durerea lui Biden a contribuit la înclinația sa pentru gafe impolitice, inclusiv două instanțe publice în care a modificat narațiunea epavului mortal sugerând imprecis că celălalt șofer era beat. În general, totuși, și de-a lungul timpului, Biden a reușit să-și transforme durerea într-un fel de cadou interpersonal.

”Joe Biden are aproape o superputere în capacitatea sa de a mângâia și de a asculta și de a se conecta cu oamenii care tocmai au suferit cea mai mare pierdere a vieții. El își folosește cunoștințele despre procesul de parcurgere a acestor lucruri pe care nimeni nu ar trebui să le treacă cu adevărat pentru a încerca să-i ajute și pe alții să facă același lucru. Tragedia aceea de a pierde pe cineva, în special un copil – dacă nu ți s-a întâmplat asta, atât cât poți simți simpatie, nu poți începe să te pui în locul lor decât dacă ai fost de fapt acolo.”, e una din caracterizările vicepreședintelui republican.

Acum Biden se apropie de finalul cursei spre președenție. Această combinație unică de preeminență politică și experiență trăită l-ar face pe Biden să iasă în evidență. Și în acest moment, într-o națiune distrusă, și cu un președinte precum Donald Trump, ar avea o șansă.

Este dificil să nu considerăm că empatia lui Biden ar putea fi un factor X la fel ca orice politici specifice. Cea mai extraordinară abilitate a sa a avut un preț profund ridicat. Ar putea să-l ajute și să-l aleagă americanii ca viitor președinte? Indiferent de ceea ce alege Biden să facă, oamenii care îl cunosc bine spun că cele două experiențe cele mai dureroase și mai evidente din viața sa l-au pregătit pentru ceea ce ar fi a treia sa candidatură la președinție.

A fost căsătorit cu o femeie pe care a cunoscut-o pe o plajă în vacanța de primăvară din Bahamas. O regină a frumuseții și un student pe lista decanilor. Au avut repede trei copii sănătoși, doi băieți și o fetiță.

Pe 7 noiembrie 1972, după doar doi ani într-un consiliu județean, după o cursă în care sora lui era managerul său de campanie, unul dintre frații săi era strângătorul său de fonduri, iar soția lui era „creierul”, precum și vârful său „ consilier ”, așa cum a spus unui reporter local, Biden a câștigat un loc în Senatul Statelor Unite. Astfel, învingând o icoană republicană în același an, când Richard Nixon l-a învins pe George McGovern. Evenimentul se întâmpla cu două săptămâni până la împlinirea vârstei de 30 de ani.

Dar, după sărbătoare, vine și prima dramă personalăa tânărului politician, aflat la Washington. Camionul care transporta stâlpi de porumb depășea Chevroletul lui Biden. Familia lui Joe Biden se întorcea dintr-o călătorie pentru a culege bradul de familie. Camionului i se sparge roata din spate stângă, pierzând controlul. Biden încearcă să evite accidentul frontal și este aruncat la aproximativ 45 de metri într-un desiș de veșnic.

Neilia Biden, în vârstă de 30 de ani, și Naomi „Amy” Biden, în vârstă de 13 luni, au murit la sosirea la spital. Joseph „Beau” Biden III, 3 ani, avea o mulțime de oase rupte, iar Robert Hunter „Hunt” Biden, 2 ani, avea leziuni la cap de care medicii se temeau că ar putea fi permanente.

Joe Biden s-a repezit de la Washington, unde intervievase potențiali angajați. Astăzi, după o jumătate de secol mai târziu, intersecția drumurilor Valley și Limestone din Hockessin, Delaware, are un Starbucks, un Great Clips și un Walgreens și semafoare pentru fiecare direcție.

În după-amiaza zilei de 18 decembrie 1972, era o răscruce de drumuri rurale. Era înconjurată de ferme de ciuperci și de un magazin de băuturi alcoolice. După acest moment Biden nu voia să mai meargă la Washington. Nu mai voia să fie în Senat.

A jurat în camera spitalului băieților săi că nu se întoarce în Senat. A primit un apel de condoleanțe din partea președintelui Nixon. Dar Biden nu voia să lucreze. Voia să fie cu băieții săi. El lua trenul în fiecare zi de la Delaware la D.C. și înapoi. Simțea că abia mai poate respira. S-a gândit să se mute în Vermont. Cele șase luni au devenit un an. Al doilea an a fost mai rău decât primul.

”Neilia a fost cea mai bună prietenă a mea, cea mai mare aliată, iubita mea senzuală. Cu cât am trăit mai mult împreună, cu atât ne-am bucurat de toate, de la sex la sport. Majoritatea băieților nu știu cu adevărat ce am pierdut pentru că nu știau niciodată ce am. … Când pierzi așa ceva, pierzi o parte din tine pe care nu o mai întorci niciodată. Lasă-mă să-ți arăt fotografia mea preferată cu ea. Avea cel mai frumos corp de femeie pe care l-am văzut vreodată”, i-a spus lui Kitty Kelley în 1974 pentru un profil în Washingtonian și a numărat 35 de fotografii cu ea în biroul său.