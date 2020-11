Revoltător! Ce mâncare primește un pacient de la ATI. Hrana nu își justifică deloc banii decontați de spitale

Jurnalistul Vitalie Cojocari a postat pe Facebook un mesaj despre mâncarea adusă la ATI bolnavilor de coronavirus. De altfel, acesta spune că mâncarea de spital nu trebuie să fie proastă, ci poate fi sănătoasă dar plăcută.

Revoltător! Ce mâncare primește un pacient de la ATI

”Mâncarea din spitalele românești – încă un motiv să evitați să vă îmbolnăviți în această perioadă, îmi spune cineva. Am mai scris despre asta, dar oamenii continuă să se plângă pe alimentele pe care le primesc pacienții. Iată cum descrie hrana de seară un pacient de la ATI, care a fost transferat de curând din București în spitalul covid din Râmnicu Sărat”, a scris Vitalie Cojocari pe Facebook.

”Despre mâncare am mai discutat și cu Chef Adi Hădean”

”Am avut cartofi fierți cu brânză și melcișori din ăia, un fel de macaroane. În fiecare zi. A venit copilul și soția mea și mi-au adus niște iaurt, fructe, cereale, apă… Că altfel…” Despre mâncare am mai discutat la un moment dat și cu Chef Adi Hădean care susținea că mâncarea din spitale nu trebuie să fie proastă. Poate fi sănătoasă, dar și plăcută în același timp. De ce e proastă? Adi Hădean crede că are legătură mai curând cu lipsa de implicare a autorităților, administrațiilor spitalicești cărora nu le pasă. Dar mai fi ceva de spus, pe lângă mâncarea proastă. Cred că știți deja, în București nu mai sunt locuri la ATI, așa că pacienții sunt trimiși prin toată țara, acolo unde se poate.

Am văzut fața omului despre care v-am zis că a fost trimis la Râmnicu Sărat. Nu pun poza aici. Vreau doar să o descriu ca să știți despre ce este vorba. Din poza respectivă se uita la mine un bărbat trecut de 40 de ani, sănătos, plin de viață, dar cu o privire tristă și pierdută, chiar speriată. Este la ATI, se văd ceva paturi, aparate în spate. Are o mască la gură. Dar nu este masca pe care unii o numesc botniță, ci este chiar masca de oxigen. Omul speră să scape cu viață și e convins că așa va fi, dar îl terorizează gândul că etajul pe care stă este închis în timpul nopții”, a scris jurnalistul Vitalie Cojocari pe Facebook.

Potrivit edumedical, hrana unui bolnav internat intr-un spital din România este în valoare de 10 lei, bani pe care decidentii ii considera suficienti. Însă nu de putine ori, medicilor specialisti li se pare imposibil să creeze un meniu sănătos pentru întreaga zi, care să ajute bolnavul să se refacă și care să se încadreze în suma de 10 lei.