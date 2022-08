Revine stagiu militar în România și nu oricum. Cum se face înrolarea tinerilor între 18 și 35 de ani, cât durează și câți bani ar primi dacă aleg să facă armata

Războiul desfășurat la câteva sute de kilometri distanță de România a ridicat un mare semn de întrebare oficialilor țării noastre. Cum s-ar descurca oare trupele românești, dacă ar fi puse în fața unui asemenea conflict militar? Ei bine, răspunsul nu a fost unul încurajator, astfel că, Ministerul Apărării a realizat că armata noastră nu are suficienți tineri pregătiți să lupte în caz de nevoie. Din acest motiv, Ministerul Apărării se pregătește să dea startul unui stagiu militar ce are ca scop pregătirea militară a tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani.

După 15 ani de la suspendarea stagiului militar obligatoriu, ministrul Apărării a anunțat că ministerul pe care îl reprezintă dorește să „reînvie” stagiul militar în cadrul căruia, tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, apți din punct de vedere fizic și medical, să poată fi pregătiți pentru a interveni în cazul unui posibil război. De data aceasta, însă, stagiul militar va fi voluntar, iar tinerii vor sta în unitate timp de 4 luni, atât cât durează pregătirea.

Toate persoanele înscrise vor primi între 1.500 de lei-2.000 pe lună, pe toată perioada stagiului, iar la finalizarea pregătirii militare, participanții ar putea primi o indemnizație care să însumeze trei salarii medii brute pe economie, ceea ce înseamnă un câștig net de aproximativ 12.000 de lei. Potrivit lui Vasile Dîncu, proiectul de lege va fi adoptat chiar în această toamnă.

Patru luni stai în unitate, în care ai echipament gratuit, primeşti şi o soldă. Încă nu am stabilit încă exact care vor fi sumele. Ar putea să primească în jur de 1.500-2.000 de lei pe lună.

Potrivit ministrului Apărării, există 800 de locuri disponibile pentru noul stagiu militar, iar până acum, s-au înscris deja 1.200 de tineri, dornici să facă parte din acest program de pregătire militară.

Mai mult, Ministerul Apărării Naționale a anunțat prin intermediul unei postări pe pagina oficială de Facebook că, cel mai cunoscut vlogger din România, celebrul Selly, este unul dintre tinerii care s-au alăturat Armatei Române, în cadrul proiectului de stagiu militar voluntar pentru tinerii români cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani.

Vasile Dîncu a subliniat că acest stagiu va lua naștere în urma dorinței și entuziasmului exprimate de tineri pe rețelele sociale, în vederea posibilității unei pregătiri militare de bază.

„Avem o adresabilitate destul de bună. Anul acesta am scos peste 800 de locuri, avem deja înscrişi peste 1.200. Se vor mai înscrie probabil între timp, dar am găsit şi o altă formulă: aceea de stagiu militar voluntar, pentru că şi în urma acestui război, am văzut prin reacţiile pe social media, pe TikTok, unde suntem foarte activi.

Avem tineri în sistemul nostru de relaţii publice şi comunicare şi comunică destul de bine şi în aceste reţele de socializare ale tinerilor, exisă o dorinţă a oamenilor de a face totuşi o pregătire militară minimă”, a declarat Dîncu.