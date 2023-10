Revenire spectaculoasă la Pro TV. Toată lumea o știe. Vedeta a făcut anunțul oficial

Anunț de ultimă oră pentru toți fanii ProTV. Una dintre cele mai iubite prezentatoare revine la postul TV care a consacrat-o, după un an de la dispariția de pe micile ecrane. Nimeni nu se aștepta să revină atât de repede, dar vedeta a dezvăluit ce a determinat-o să facă acest pas.

În luna august a anului 2022, Magda Pălimariu a devenit pentru prima dată mamă. Vedeta a adus pe lume un băiețel numit Aksel, de care este complet îndrăgostitî. Cunoscuta vedetă a optat să dea naștere copilului în Norvegia, țara unde locuiește de mai mult timp și care este și țara natală a partenerului ei de viață.

Din acest motiv, a decis să se retragă din lumea televiziunii și să se concentreze pe viața de familie. Magda Pălimariu a dezvăluit că a stat în Norvegia în primele luni de viață ale celui mic, dar acum mai călătorește acolo doar în vizită și petrece mai mult timp în România.

Astfel, are de gând să respecte concediul de maternitate și apoi să revină pe micile ecrane, spre bucuria fanilor care se întrebau când reapare la rubrica meteo de la ProTV.

„Am născut acolo, am petrecut primele luni din viața lui Aksel acolo, dar acum, de exemplu, sunt în România. Având în vedere că mai am un an de stat acasă cu Aksel, până revin la muncă, prefer ca șederea noastră în Norvegia să însemne doar vizite, așa cum a fost și înainte să vină Aksel pe lume.

Pe măsură ce anii vor trece, rămâne de văzut ce este mai potrivit și benefic pentru Aksel”, a spus Magda Pălimariu într-un interviu pentru VIVA!