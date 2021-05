Reușită senzațională pentru sportivul Marian Drăgulescu. Felicitări! VIDEO

Gimnastica românească revine pe podiumul mondial încă odată. Înaintea JO de la Tokyo, Marian Drăgulescu a mai reușit o nouă performanță. Zilele acestea a avut loc Cupa Mondială de gimnastică de la Varna, în Bulgaria. Deși ajuns la vârsta de 40 de ani sportivul nostru a demonstrat încă odată că vârsta nu este o barieră pentru perfomanța de top.

Înaintea startului la JO de la Tokyo, Varna, în Bulgaria, a găzduit primul eveniment din acest an al Federației Internaționale de Gimnastică (FIG) World Challenge Cup. Evenimentul, care implică competiții în toate cele șase domenii diferite pe aparate, a fost primul din cinci, ultimul urmând să aibă loc în septembrie la Mersin, în Turcia.

Punctele către calificarea olimpică la Tokyo vor fi disponibile la Cupa Mondială FIG Apparatus de la Doha. Data desfășurării competiției de la Doha încă nu a fost confirmată după amânarea din martie. Clasamentele actuale din seria World Challenge Cup iau în considerare un singur eveniment, desfășurat la Szombathely în Ungaria anul trecut. Evenimentul la care a participat și Marian Drăgulescu s-a încheiat ieri, pe 30 mai.

Celebrul sportiv român, Marian Drăgulescu a participat la FIG World Challenge Cup 2021, desfășurată în țara vecină. Ajuns la 40 de ani, Marian Drăgulescu a reușit o nouă performanță răsplătită de organizatorii bulgari. Sportivul a participat la proba masculină de sărituri, ocupând în final locul doi și primind argintul la FIG World Challenge Cup 2021.

Medalia primită de Marian Drăgulescu a venit în urma prestațiilor sale în cele două sărituri, cu o medie finală de 14,525 de puncte. Locul pe podium i-a revenit ucraineanului Nazar Cepurnîi, cu 14,700 de puncte. Deși calificat la JO de la Tokyo, Marian Drăgulescu se gândește serios la retragerea din sportul internațional. Nu de puține ori a vorbit despre acest moment al carierei sale.

„Da, știu că am zis da de mai multe ori, dar de data asta…Ultimii trei ani au fost foarte grei, adică în sală, văd, e un consum foarte mare fizic, psihic, de energie. Întotdeauna am revenit ca să fiu numărul 1. Dacă nu sunt numărul 1 nu prea mai e motivația asta foarte mare de a continua. Plus că, după o vreme, organismul nu o să țină la infinit, mai ales la un nivel foarte performant.

Încep deja genunchii să mă doară, gleznele, umerii, dar na, asta e. Cred că voi continua până la sfârșitul anului. Vom avea încă un Campionat Mondial, după Jocurile Olimpice. Va fi în toamnă spre iarnă și dacă tot mă înham așa la treabă anul viitor, acum încă trei-patru luni în plus chiar nu va fi cred eu un efort extraordinar de mare.”, declara Marian Drăgulescu celor de la Playsport.ro.