Dorința lui Ianis Hagi devine realitate. Ce se va întâmpla cu jucătorul român, în curând

Fanii lui Ianis Hagi se bucură pentru acesta. Visul celebrului tânăr forbalist devine realitate. Ce urmează să se întâmple cu jucătorul român în viitorul foarte apropiat? Veste uriașă pentru cei care îi urmăresc evoluția.

Visul ascuns al lui Ianis Hagi devine realitate! Fiul regelui fotbalului românesc a făcut o declarație surprinzătoare despre una din cele mai mari dorințe ale sale chiar după victoria cu Liechtenstein.

Concret, este vorba despre un stadion pe care tânărul e nerăbdător să evolueze. Ianis a surprins pe toată lumea cu visul pe care l-a ținut secret până acum. Este vorba despre noua arenă din Ghencea pe care a regretat că nu a jucat, dar peste o lună este pregătit să își pună amprenta pe stadionul mult așteptat.

„Luna viitoare de abia aștept să jucăm pe Stadionul Steaua. De mic mi-am dorit asta. Nu am apucat să fiu acolo”, a spus Ianis Hagi, la Pro TV.

Stadionul a fost inaugurat pe 7 iulie în meciul amical dintre CSA Steaua și OFK Belgrad, scor 6-0. Amintim că România a intrat în cărțile calificării pentru Mondial după victoriile la 0 cu Istanda și Liechtenstein.

Tricolorii sunt obligați să câștige și în Macedonia de Nord în cursul zilei de miercuri, 8 septembrie. Meciul în cauză va avea loc la orele 21:45. Fotbaliștii trebuie să iasă învingători dacă vor să păstreze vii speranțele unei reveniri la Mondial.

„Nu vreau să dau doar un gol, chiar două dacă se poate! Vrem victorie și în Macedonia! În octombrie va fi apoi luna decisivă. Va fi complicat acolo, e deplasare grea, e și un teren prost, dar trebuie să câștigăm”, a spus Ianis Hagi despre disputa programată miercuri seară.

Germania – 12p (golaveraj 12:2)

Armenia – 10p (golaveraj 6:7)

România – 9p (golaveraj 9:6)

Macedonia de Nord – 8p (golaveraj 11:6)

Islanda – 4p (golaveraj 6:10)

Liechtenstein – 0p (golaveraj 1:14)

Islanda – România, joi, 2 septembrie, 0-2

România – Liechtenstein, duminică, 5 septembrie, 2-0

Macedonia de Nord – România, miercuri, 8 septembrie, de la ora 21:45

„Cel mai important lucru astăzi este că i-am avut pe suporteri înapoi pe stadion, echipei naționale i-au lipsit enorm suporterii. Mergem în Macedonia, trebuie să câștigăm și acolo să ne întoarcem liniștiți. Am dat un tricoul unui copil, e normal. Sunt și eu un fan al fotbalului, încă urmăresc.

Știu cum e, mai ales când ești copil. Am avut norocul să-l am pe tata și să fiu pe stadioanele pe care mi le-am dorit și să am tricouri sau o pereche de ghete de la jucători mari. Iubesc să joc cu fani în tribune, acasă sau în deplasare și asta i-a lipsit naționalei. Luna viitoare de abia aștept să jucăm pe Stadionul Steaua”, a declarat Ianis la finele meciului România – Liechtenstein, scor 2-0