Reușită genială pentru Ianis Hagi la Rangers. Ce performanță a bifat în campionatul Scoției

Ianis Hagi se află în Scoția de peste un an acum. Rămâne dificil să precizăm exact ce se va întâmpla cu playmakerul român. Pentru fiecare performanță bună jucătorul a fost lăudat. Pentru prestațiile negative, inclusiv Gerrard l-a criticat. Acum jucătorul român este curtat de echipe importante. Cu toate astea, oficial, nu se știe dacă Ianis va rămâne la Rangers sau va alege un alt campionat. Dar ceea ce este cert este prestația sa, per total, într-un campionat câștigat la pas de Rangers.

Ianis Hagi la finalul de campionat în Scoția

Mijlocașul precoce este un jucător care arată ocazional străluciri în jocul său, spune presa scoțiană. Dar nu a reușit să scoată în mod constant momente de câștig la fiecare meci meci. Când Hagi a fost în formă, există puțini jucători în Scoția capabili să țină pasul cu viteza sa de gândire sau priceperea sa tehnică, mai scriu analiștii scoțieni.

La final de sezon, cum era și normal, se face bilanțul unui an. Printre cei mai mediatizați fotbaliști români, în ultima vreme, Ianis Hagi are un procentaj relativ bun. Conform site-urile de specialitate, Ianis are peste 1.700 de minute jucate în Premiership, ceea ce nu este puțin, dar nu arată niciun randament spectaculos.

Au existat momente, în acest campionat, când managerul Steven Gerrard, s-a dezlănțuit asupra lui Ianis Hagi, insistând că mai are multe de învățat și multe lucruri de pus la punct. În ultimul meci de campionat, împotriva celor de la Celtic, Ianis a intrat în minutul 84 al meciului.

Decizia lui Gerrard de a-l ține pe banca de rezerve nu i-a mulțumit pe fani. De cealaltă parte, strategic vorbind, Gerrard și-a dorit să câștige meciul fără a avea probleme la mijlocul terenului.

Deși experimentat Ianis, în opinia managerului pentru un asemenea meci era nevoie de mult mai multă experiență. De altfel, la final, Rangers terminau meciul cu o victorie, de 4-1 , ceea ce le asigură și mai mult câștigarea campionatului. Ianis a participat direct pentru victoria din minutul 90+2, pasând decisiv pentru golul de 4 la 1.

Ianis, record în toate meciurile jucate

Cu toate că a intrat în minutul 84, și a avut un assist de 4 la 1, Ianis Hagi a reușit să intre în topul celor mai buni pasatori din Premiership. Statisticile jucătorului, în acest moment ne arată că are 31 de partide jucate. În același timp are 10 pase decisive în meciurile jucate, șase goluri marcate și peste 1.700 de minute jucate. Este un palmares interesant care poate fi îmbunătățit, în cazul în care rămâne pentru încă un sezon la Rangers.

Conform presei scoțiene echipe din campionate puternice sunt interesate de transferarea tânărului playmaker român. Deocamdată oficialii scoției de la Rangers nu au confirmat intenția de a face acest transfer. Valoarea lui Ianis de piață a crescut de la etapă la etapă, acum ajungând la aproximativ 6 milioane de euro, conform Transfermarkt.