Reușită colosală pentru tenismena Emma Răducanu. Pe cine a reușit să învingă românca

Reușită colosală pentru tenismena Emma Răducanu. Jucătoarea cu origini românești a fost vedeta ediției de anul acesta a turneului de la Wimbledon. Ea a reușit să ajungă în optimile de finală, după ce a trecut inclusiv de Sorana Cîrstea. Dintr-o necunoscută aflată pe locul 338 WTA, Emma a ajuns o vedetă și a urcat peste 150 de locuri în ierarhia mondială. La Wimbledon, însă, ea a abandonat meciul din optimi cu Alja Tomljanovic acuzând probleme de respirație. S-a vorbit atunci de un atac de panică generat de presiunea uriașă la care tânăra jucătoare a fost supusă după succesele sale.

Îmi pare rău că meciul s-a încheiat așa cum s-a întâmplat. Jucam cel mai bun tenis din viața mea în fața unui public uimitor și cred că întreaga experiență m-a ajuns din urmă.

La finalul primului set, după câteva raliuri foarte intense, am început să respir cu dificultate și să mă simt amețită. Echipa medicală m-a sfătuit să nu continui și deși am simțit că este cel mai dificil lucru de făcut, nu am fost suficient de bine pentru a continua”, a scris Emma Răducanu pe rețelele de socializare, la o zi după abandon.