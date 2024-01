Rețeta specială de cremă de zahăr ars a Gabrielei Cristea. Secretul prezentatoarei TV pentru un gust delicios

Este una dintre cele mai cunoscute femei din showbiz-ul de la noi din țară, un om de televiziune de succes, dar și o gospodină desăvârșită. În plus, este dispusă să își dezvăluie secretele culinare cu fanii. Află cum poți să prepari rețeta specială de cremă de zahăr ars a Gabrielei Cristea.

Gabriela Cristea nu mai are nevoie de prezentări. Este o femeie împlinită, din toate punctele de vedere. A trecut prin momente cumplite, însă a reușit să depășească toate obstacolele ce i-au ieșit în cale.

Are o carieră de admirat și o familie superbă. Este un profesionist desăvârșit, dar și o gospodină iscusită. În mediul online, își răsfață admiratorii cu câte o rețetă cu care își încântă familia și musafirii. Un astfel de exemplu este rețeta specială de cremă de zahăr a ars a Gabrielei Cristea.

Pentru a prepara acest desert delicios, vei avea nevoie de următoarele ingrediente, plus câteva vase mici, speciale pentru cuptor, și un arzător, pentru a forma crusta de zahăr ars de deasupra cremei.

“Desfacem cutia de smântână, eu am de 33% grăsime și trebuie să fie de gătit, nu cea acrișoară. O punem într-un recipient pe care îl așezam pe foc. Mare atenție, doar încălziți smântână, nu o fierbeți! Avem nevoie doar de gălbenușuri, pentru aceasta rețetă.

Cântărim apoi 80 de grame de zahăr. Într-un bol amestecăm gălbenușurile și zahărul. În smântâna încălzită o să adaug esență de vanilie. Amestecați până se topește tot zaharul din gălbenușuri. Am pus cuptorul să se încingă la 150 de grade și am mai pus și o oala cu apa pe foc, pentru că o să fac un bain-marie la cuptor. O să le coc aproximativ o oră, nu trebuie să fie foarte coaptă compoziția.

Trebuie să fie destul de moale și cremoasă. Acum, după ce am bătut bine zaharul cu gălbenușurile, încep să pun smântâna puțin cate puțin. Avem grijă să nu facem omletă. Am pus în tavă mai multe recipiente mici și compoziția am adăugat-o într-un vas care are gură de scurgere, pentru a fi mai ușor să torn. Nu trebuie să puneți mai mult de un cm de cremă în fiecare formă.

Trebuie să fie fină și delicată. Mâncăm franțuzește!”, a explicat Gabriela Cristea.