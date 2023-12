Meniul special pe care Gabriela Cristea îl va avea de Revelion. Vedeta TV a pregătit bucate pe alese

Revelionul 2023-2024 bate la ușă. Gospodinele fac ultimele pregătiri pentru a pune pe mese cele mai alese bucate. Gabriela Cristea nu s-a lăsat mai prejos. A pregătit deja meniul pentru noaptea de trecere dintre ani. Acesta prevede mâncăruri deosebite, unele dintre ele tradiționale.

Gabriela Cristea este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din România. Este apreciată de mulți conaționali pentru activitatea sa profesională și proiectele în care se implică. De ceva timp, jurnalista a încercat să jongleze cu un domeniu nou, cel culinar.

Prezentatoarea TV și-a propus să îi învețe pe urmăritorii săi de pe rețelele sociale cum se prepară diverse preparate. În cea mai recentă intervenție a sa, nu a vorbit neapărat despre modul de preparare a anumitor tipuri de mâncăruri, ci mai degrabă despre ce intenționează să gătească singură.

De Revelion, mesele românilor sunt pline de bucate alese, majoritatea fiind tradiționale. Gabriela Cristea va avea la masă în jur de 25 de invitați, potrivit dezvăluirilor sale. Pentru a nu petrece mult timp în bucătărie în ultima zi din an, s-a organizat și a pregătit deja toate cele necesare.

Meniul pentru Revelion al Gabrielei Cristea este deja gata. Pentru început, prezentatoarea TV va pune pe masă aperitive, fasole bătută cu ceapă caramelizată, cu care este convinsă că nu va da greș, fiindcă toată lumea iubește acest gen de antreu. Va fi preparat undeva între tradițional și sofisticat.

Gabriela Cristea a mărturisit că o va implica și pe mama partenerului său de viață în toate aceste pregătiri. Pe soacra ei o va ruga să pregătească salată de boeuf.

Nu a neglijat nici capitolul carne. Românii sunt mari iubitori de carne de porc – știm deja cu toții. Există însă și tradiția de a mânca pește în noaptea de Revelion, pentru ca noul an să aducă noroc tuturor.

„La capitol de carne, nu o să fac decât niște cârnați prăjiți sau pe grătar, și asta pentru că am uitat acasă cârnații de Crăciun și am suferit foarte tare atunci. O să fac și niște pește la grătar și lângă o să punem lângă niște cartofi pe care o să-i caramelizez puțin la grătar. Plus salată verde cu rodie, încă nu știu”, a spus Gabriela Cristea pe platformele sociale.