Rețetă pentru ruladă aperitiv. Ingredientul secret care o face delicioasă

Dacă ai rămas în pană de idei în ceea ce privește aperitivul, rulada simplă care deschide masa e perfectă. De ce ai nevoie și care e modul de preparare? Cu un fel simplu îți vei surprinde oaspeții.

Rețetă pentru ruladă aperitiv

Mulți preferă să facă și chec aperitiv, dar ruladă e cu siguranță varianta mai de efect pentru un început de masă categoric fabulos. E simplu de făcut, ai nevoie de ingredientele pe care cu siguranță le ai prin frigider și nici nu-ți ocupă tot timpul.

De asemenea, poate să fie pregătită și în avans. Foaia trebuie să fie întinsă de aproximativ 40 de cm pentru a avea un aspect frumos, ia grosimea în jur de 7-8 cm. Poți să optezi pentru ce compoziție dorești, dar să nu fie prea cremoasă pentru că altfel preparatul își va pierde forma.

Ingrediente

Pentru foaia rulada

130 g faina

100 g unt gras cu min. 80% grasime

500 ml lapte

sare, piper macinat

4 oua mari (de peste 70 g) sau 5 mai mici (de 55-60 g) separate albusurile de galbenusuri

Umplutura:

300 g sunca presata

200 g smantana groasa acrisoara (min. 20% grasime)

sare, piper,

150 g cascaval ras

In plus:

50 g cascaval ras fin pentru gratinat

putina parmezan ras fin pentru decor

Mod de preparare

Încorporează gălbenușurile în făina cu sare și bate albușurile tare ca pentru o spumă normală, ulterior amestecă-le pe toate. Rulează făina de copt și las-o pe grătarul cuptorului. În timpul acesta, taie cubulețe mărunte toate ingredientele. Poți pune orice dorești, dar nu este sugerat să adaugi prea multe componente cremoase. Scoate foaia de la cuptor și pune înauntru ingredientele alese, ulterior pune și o peliculă subțire de smântână amestecată cu cașcaval, mai apoi rulează-o și lasă-o să se odihnească.

„Rulada aperitiv cu sunca si cascaval poate fi servita si rece, la temperatura camerei. Ea se pastreaza 1-2 zile in camara, invelita in folie de aluminiu (ca sa nu se usuce). Se poate taia in doua pentru a desparti cele doua rulade: cea de ciuperci de cea cu sunca. Daca folositi o singura umplutura sariti peste pasul acesta”, arată savoriurbane.com.

Cu ce o mai poți umple?

-cu crema de spanac – reteta aici

-cu tocanita de ficatei de pui cu ceapa – reteta aici

-cu ciuperci si cascaval – reteta aici

-cu tocanita de creier cu ceapa (se face ca cea de ficatei)

Alte rețetă

Ingrediente pentru 30 de felii:

Pentru blat:

2 ouă

125g unt minim 65% grăsime

100g făină

150ml lapte

1 vârf linguriţă de sare

Pentru umplutură:

100g caşcaval

1/4 ardei roşu

4-5 măsline

3 felii de şuncă afumată