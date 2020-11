Reţeta favorită a „bucătarului” Ianis Hagi: „O gătesc foarte bine, am avut un profesor de top”

Ianis Hagi a devenit rezervă de lux la Glasgow Rangers, iar Mirel Rădoi l-a retrogradat la naţionala de tineret. Dacă pe plan profesional pare departe de cea mai bună perioadă a carierei, Ianis străluceşte în… bucătărie. Fotbalistul în vârstă de 22 de ani a povestit că pandemia l-a ajutat să se perfecţioneze la gătit. De teama infectării cu noul coronavirus, Ianis nu a mai mers de mult timp la restaurant. Şi, mai ales că trăieşte departe de familie, chiar a fost nevoit să gătească des. Hagi jr. a spus că a avut şi un profesor care l-a învăţat să facă penne al forno.

„Am învățat să gătesc încă de când eram în Italia. Dar acum am învățat să gătesc și mai bine, de când cu pandemia și stau acasă. Pastele sunt mâncarea mea preferată şi fac destul de des. Penne al forno, asta este rețeta pe care am învăţat-o de curând. Şi pot spune că o fac foarte bine, am avut un profeasor foarte bun. Dar prefer să nu spun cine este profesorul”, a declarat Ianis Hagi pentru FRF TV.