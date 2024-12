Rețetă de caltaboș ca în Ardeal. Care sunt cele mai bune mațe ca să faci precum bunica un preparat autentic românesc

Sărbătorile bat la ușă, iar românii fac tot posibilul să aibă pe masă toate preparatele tradiționale românești. Unele sunt ușor de preparat, pe când altele necesită mai multă atenție. Astăzi vă împărtășim rețeta de caltaboș ca în Ardeal.

Rețetă de caltaboș ca în Ardeal

Sărbătorile nu au niciun farmec dacă nu avem pe masă preparatele tradiționale cu care fiecare dintre noi a crescut. Mesele românilor se umplu de Crăciun de sarmale, de cârnați, de tobă, dar nu lipsește nici celebrul caltaboș. Astăzi vă prezentăm o rețetă de caltaboș din Ardeal. Să o puneți bine, deoarece o veți găti mulți ani de-acum înainte.

Caltaboșul este o rețetă autentic românească ce se aseamănă cu un cârnat și are în compoziție măruntaie de porc amestecate cu orez si arome. Iată de ce aveți nevoie pentru rețeta de astăzi:

Ingrediente

1 kg ficat de porc

1 kg carne de porc (pulpa cu grasime, fleica, spata)

1,50 kg slanina cu sorici (de pe burta porcului)

750 gr slanina

500 gr rinichi

500 gr plamani si splina

600 gr picioare de porc (2 bucati) sau rat si cap de porc

150 gr orez (preferabil cu bob rotund)

90 gr sare neiodata (speciala pentru muraturi)

30 gr piper negru macinat

10 gr nucsoara rasa (sau floare de nucsoara – macis)

3 linguri maghiran uscat

50 gr usturoi

1 kg ceapa

200 gr untura

750 ml zeama de cazan

1 lingura sare

Cum se prepară

Dupa ce am sortat carnea si maruntaiele, le punem la foc. Trebuie sa tinem cont de timpul de fierbere al fiecarui organ! Spre exemplu, picioarele de porc au nevoie de 2 – 3 ore de fierbere, in timp ce plamanii fierb in 20 de minute. La final, sa nu aruncati zeama pentru ca este foarte gustoasa si o mai folosim pentru compozitie si fierbere. Citește și Ingredientul secret pe care să îl pui în sarmale de sărbători pentru un gust mai bun. Rețeta cu care nu vei da greș

Asadar, in momentul in care apa a inceput sa clocoteasca, puneti picioarele de porc, carnea, slanina (cea de pe burta) si soriciul si lasati sa fiarba. Intre timp ne ocupam de maruntaiele ramase. Luam un bol cu apa rece, adaugam cativa stopi de otet apoi vom pune rinichii taiati in doua. Asta va ajuta sa ii scoatem mirosul specific.

Plamanii, ficatul si splina le taiem in bucati mai mari, sa fie pregatite pentru fierbere. Cand au fiert ingredientele din tuci, le vom scoate intr-un vas si le lasam sa se raceasca. Zeama trebuie strecurata printr-o sita marunta, apoi indepartam gresimea in exces. Vom lua un vas curat, adaugam zeama din tuci, o completam cu 2 – 3 litri de apa calda, punem vasul inapoi pe foc si il lasam sa fiarba.

In momentul in care apa clocoteste, adaugam maruntaiele. Plamaii, taiati in prealabil, trebuiesc pusi primii pentru ca au nevoie de un timp de fierbere mai mare decat restul organelor. Dupa 10 minute de fierbere, adaugam ficatul, rinichii si splina si lasam la fiert in jur de 20 de minute. Foarte important: ficatul fiert in exces se intareste, capata un gust amarui si isi schimba culoarea. Asa ca, nu uitati vasul pe foc!

Dupa ce au fiert maruntaiele, le scoatem intr-un vas si le lasam sa se raceasca. Intre timp scoatem carnea de pe oase, iar la final cantarim toata compozitia ca sa stim de cat orez avem nevoie. Cantitatea optima este de un sfert de orez fiert din greutatea totala de carne.

Astfel, daca aveti 2 kilograme de carne, veti avea nevoie de 500 grame de orez fiert (nu crud). Pentru a obtine 500 de grame de orez fiert, avem nevoie de 150 grame de orez cu bobul rotund. Acesta il punem la fiert in 800 grame din zema in care am fiert maruntaiele (pentru un gust mult mai bun) la care adaugam o lingurita de sare. Citește și Secretul celui mai bun aluat de cozonac. Rețeta cu care nu dă greș nicio gospodină. Ce ingredient special să folosești

Tocam toata carnea noastra, inclusiv organele in fasii cat sa poata intra la masina de tocat. Instalam masina si incepem sa maruntim compozitia noastra. Curatam usturoiul si il zdrobim. Apoi punem condimentele: sare, piper, nucsoara si maghiranul. Framantam foarte bine compozitia cat sa se amestece toate aromele și adăugăm zeama caldă, dacă compoziția este uscăcioasă.

Curățpm ceapa, o spălăm, apoi o tocăm mărunt. Punem pe foc o tigaie in care adaugam 200 grame de untura si o lasam sa se incinga. Adaugam ceapa, un praf de sare si apoi o calim pana cand devine sticloasa. O lasam sa se raceasca, apoi o adaugam peste carne si amenstecam bine. Daca ati ales sa faceti caltabos cu orez, trebuie pus in compozitie, la fel si usturoiul zdrobit.

Cum să alegi mațele

Cele mai bune mate sunt cele mai groase, insa nu sunt excluse nici matele subtiri. Daca aveti matele de la porcii vostri, trebuie sa le curatati foarte bine cu apa rece. Apoi le lasati in apa cu otet si cateva bucati ce ceapa tocata pentru 30 – 50 de minute ca sa se duca tot mirosul specific.

In cazul in care aveti matele groase este mai usor. Luati o lingura de lemn si indesati usor pasta. Sa aveti grija sa nu ramana multe goluri de aer, dar nici sa umpleti prea tare matul pentru ca poate sa plesneasca.

După ce am umplut caltaboșii, îi punem la fiert, chiar în zeama rămasă de la fierberea organelor. Vom lua un vas, adaugam zeama ramasa si o punem pe foc. Adaugam caltabosii in zeama incinsa si apoi ii intepam cu ajutorul unui ac sau scobitoare, asta ca sa nu se umfle matul si sa plesneasca. Apoi ii lasam sa fiarba pentru 40 – 50 de minute, in functie de matul pe care l-ati ales.

Dupa fierbere va trebui sa spalam caltabosii cu apa rece ca sa indepartam surplusul de grasime. Apoi ii asezam pe un tocator si ii lasam pana a doua zi sa se raceasca. Acestia pot fi consumati ca atare sau ii punem la garnita, in untura. Vă urăm poftă bună!