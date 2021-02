Rețetă cod negru de Alaska. E preparatul favorit al lui chef Foa

Florin Scripcă sau Chef Foa, așa cum este cunoscut în România și nu numai, s-a făcut remarcat publicului larg după ce a participat, în calitate de jurat, la emisiunea Masterchef, de la PRO TV.

Rețetă cod negru de Alaska

Chef Foa are vârsta de 38 de ani, a fost ucenic în arta culinară la Londra, unde a și lucrat pentru prima dată într-un restaurant cu specific italian. Apoi, Chef Foa avea să se angajeze la compania de catering a lui Jamie Oliver, dar a lucrat și la un restaurant de cinci stele Mochelin, continuându-și apoi studiile în gastronomie, în Franța și în Italia.

Aici, pe plan local, Chef Foa are sub coordonare bucătăriile unora dintre cele mai apreciate restaurante din Capitală, dar mai are și o afacere de familie, denumită ”Flavours”, ce se ocupă de diverse concepte de restaurante, dar și de catering pe diferite niveluri, corporații, școli private etc, street-food-uri, dar și alte servicii gastronomice inedite.

Pentru că ne aflăm încă în luna iubirii, Chef Foa a spus și cum arată, după părerea sa, o cină romantică perfectă.

Cina romantică perfectă

De asemenea, el a mai spus:

”Cod negru de Alaska în pastă miso, completat cu o felie de Cheesecake cu fructe proaspete reprezintă combinație perfectă pentru o cină romantică de neuitat – cât trebuie din toate”, a declarat Chef Foa.

Să vedem, așadar, cum se prepară acest cod negru de Alaska în pastă miso și care sunt ingredientele. Pentru două porții este nevoie de:

500 g cod negru de Alaska,

200 g pastă miso din soia,

50 g zahăr de cocos,

50 ml sake, 100 ml Sos Mirin,

2 bucăți bok choy

Cum se prepară

Se încinge într-o crăticioară sosul Mirin și zahărul de cocos. Apoi, se amestecă bine până ce se dizolvă, după care se adaugă sake și se micșoreză focul. Apoi, se adaugă pasta de soia, se amestecă și se lasă la răcit. Se taie în bucăți potrivite peștele, dupî care se scufundă în marinata miso și se lasă la rece, peste noapte. Peștele poate fi gătit apoi la grătar sau la cuptor, la o temeperatură mare, pentru ca acesta să se rumenească bine, însă să rămână și hidratat. Apoi, acest pește se servește cu Bok Choy opărit, dar și cu sos miso redus.