Rețeta bunicii a îmbogățit o româncă din SUA. Secretul succesului, dezvăluit acum de Luiza Petre

Luiza Petre, născută într-un orășel din România în perioada comunistă, într-o familie săracă, ca aproape toată lumea, a ajuns un medic de succes peste ocean. În afară de medicină românca a devenit celebră și pentru postura sa de antreprenor medical. Astăzi americanii consumă produsele propuse de Luiza Petre, inspirate din rețele bunicii sale.

După ce a absolvit Facultatea de Medicină, Luiza Petre decide să plece peste ocean, în Statele Unite ale Americii, unde a reușit să devină cunoscută ca un medic cardiolog bun, dar rapid a devenit cunoscută și ca antreprenor medical de succes.

Luiza Petre este cardiolog și expert nutriționist certificat, cu o pregătire și o experiență vastă. În prezent este numită profesor clinic asistent de cardiologie la Mount Sinai School of Medicine, instructor clinic de cardiologie la NYU Langone Medical Center și este membru activ al Colegiului American de Cardiologie (FACC). Luiza Petre este invitată frecvent la televiziune și colaboratoare frecventă la Medical Wellness.

Și-a obținut doctoratul în 1998 la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, urmat în 2000 de un rezidențiat în medicină internă la St. Luke’s Roosevelt Hospital, Columbia University College of Physicians, în New York.

În 2007 a absolvit o bursă de cardiologie la Beth Israel Hospital, Albert Einstein College of Medicine din New York, urmată în 2007 de o bursă de mini CT Cardiac.

Astfel, ea a deschis cinci clinici Medi-Weightloss în New York și Connecticut. În timpul liber, Dr. Petre este voluntar ca medic de casă la Filarmonica din New York.

De la medicul de succes, la antreprenorul medical de succes de astăzi a fost un pas. Așa se face că Luiza Petre a decis să scoată pe piață mai multe produse nutriționiste, bazate pe rețetele bunii sale. Momentul în care a realizat căpoate face mai mult și din acest punct de vedere se întâmpla tot în spitalul în care lucrează:

„Aveam pacienţi pe care prima oară îi cunoşteam în spital, când deja veniseră cu un infarct. Erau un pic la capătul bolii lor, în loc să îi prind mai devreme să îi ajut cu ceva. Am avut şi câţiva pacienţi care m-au făcut să mă decid cum practic cardiologia. Una a fost o pacientă tânără avea 22 de ani, a făcut stop cardiac.

După acest moment a investit sume considerabile într-o nouă companie, Broth by Design, producătoare de suplimente alimentare nutritive. Luiza Petre înființa compania în 2018, din primul moment brevetând mai multe produse menite să ajute clienții companiei să slăbească. Conform medicului, toate produsele au ca bază de plecare rețetele bunicii sale.

„Eu cu prietena mea care locuieşte la Monaco mereu ziceam când mergeam în vacanţe să facem o supă de pui ca la bunica. Şi a rămas aşa pentru noi, supa bunicii. Tot atunci ne-am gândit să facem combinaţia asta de răcituri din gelatină, care e sursă de proteină osoasă, şi să o facem şi cu gust de supă de pui de la bunica.

Aşa am făcut o supă cu gust de vegetale şi ceapă, iar printre produse mai avem şi unele cu gust de supă de roşii picantă şi urmează una cu gust de trufe. Şi am făcut acum un produs pe baza de gelatină osoasă cu electroliţi. Cum ar fi un produs de recovery pe care îl iei după sport sau după o noapte de petrecere. Plus, avem şi o linie destinată vegetarienilor”, explică Luiza Petre.