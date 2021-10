Restricții pe autostrada București – Constanța. Ce se întâmplă până în decembrie

Luni seară, centrul Infotrafic a anunțat faptul că pe autostrada A2 București – Constanța vor fi restricții de circulație până la jumătatea lunii decembrie.

Restricții pe autostrada București – Constanța

Mai exact, aceste restricții se aplică în localitatea Glina (Ilfov), la kilometrul 13, pe sensul către București al autostrăzii A2 București-Constanța, iar motivul este acela de a se permite realizarea unui pilon pentru autostrada A0. Prin urmare, traficul se va desfășura doar pe banda a doua.

Astfel, șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție în zona lucrărilor, semnalizând din timp intenția de a schimba benda de rulare. De mențioant este că la finalul lunii septembrie au început și lucrările la calea de rulare a podului de peste brațul Borcea, iar aceste lucrări au adus cu sine și o serie de restricții de circulație, fiind închisă calea 1 de rulare, pe sensul de mers București – Constanța.

În plus, la început de octombrie s-au reluat lucrările la podul de la Cernavodă. Și în acest caz au fost instituite restricții de circulație, prin închiderea Căii 2 de rulare, pe sensul de mers Constanța – București. Lucrările de reabilitare au fost întrerupte în această vară pentru sezonul estival.

Care sunt cele mai periculoase drumuri din țară

De menționat este că drumul Național 2 a fost anul trecut cel pe care s-au produs cele mai multe accidente rutiere. Chiar mai multe decât pe Drumul Național 1, care e cu 200 de kilometri mai lung. De regulă, clasamentul periculozității are numai mici modificări de la an la an. DN1 e, în general, pe primul loc, acesta fiind depășit doar anul trecut. DN6, DN7, DN15 și DN17 sunt mereu în topul accidentelor, în general pe locurile 3-6. Se mai adaugă, de asemenea, și DN1C, DN2A sau DN1A, dar și o prezență unică în ultimul an, DN67 Rm. Vâlcea – Drobeta-Turnu Severin.

Cele mai spectaculoase şosele din lume

Îtr-un top 5 al celor mai spectaculoase șosele din lume putem trece cu ușurință drumuri ca: trecătoarea Stelvio, Italia, drumul montan Tianmen, China, Col de la Madone, Franţa, Transalpina, România, Transfăgărăşan, România.

Despre Transfăgărășan, se știe că el a fost construit sub dictatura lui Nicolae Ceauşescu, între anii 1970-1974, Transfăgărăşanul sau DN7C a fost conceput la început ca să deservească un rol strategic peste munţi.

Drumul de 151 de kilometri a fost realizat cu eforturi materiale considerabile, dar şi cu preţul multor vieţi omeneşti. Ruta trece peste 830 de podeţe şi 27 de viaducte și a fost nevoie de 6.520 de tone de dinamită pentru a croi acest drum prin versanţii Munţilor Făgăraş.