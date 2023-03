Restaurant italian celebru în Bucureşti, închis de ANPC. Ce au găsit inspectorii în bucătărie

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a amendat și a închis un restaurant celebru din București, în urma unei plângeri din partea consumatorilor. Echipa de comisari din cadrul CPCMB au descoperit o serie de nereguli la localul italian din sectorul 4 al Capitalei.

Restaurant celebru din Bucureşti, închis de ANPC

Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti (CPCMB) a efectuat o acțiune de control la operatorul economic To Go Pronto e Via SRL (La Marilù), cu denumirea comercială, pe site, La Italianu, situat în sectorul 4 al Capitalei.

Echipa de comisari din cadrul CPCMB a constatat, la faţa locului, că se confirmă o sesizare primită, astfel că, pentru neregulile identificate, au fost aplicate următoarele sancțiuni:

un avertisment

o amendă contravenţională în valoare de 7.000 lei

oprirea definitivă de la comercializare a produselor alimentare neconforme

oprirea temporară a prestării serviciilor, până la remedierea problemelor.

Ce nereguli au fost identificate

Principalele abateri care s-au constat au fost:

folosirea unor materii prime/semipreparate fără etichete cu elemente de identificare şi caracterizare şi fără data limită de consum

utilizarea unor agregate frigorifice deteriorate şi neigienizate, cu grătare cu vopsea exfoliată, ventilaţie care avea vizibile depuneri de praf şi impurităţi, chedere depreciate

folosirea unor vase de bucătărie cu arsuri şi aspect de uzură, precum şi a unor ustensile de bucătărie neprofesionale

lipsa menţionării ingredientelor cu potential alergen şi a valorilor nutriţionale

lipsa verificării metrologice a cântarului din unitate

activitatea se desfășura într-un spaţiu deteriorat (tavan cu infiltraţii şi plăci lipsă, pereţi cu bucăţi de faianţă spartă)

depozitarea pastelor deja fierte în agregatul frigorific

colectarea reziduală în coşuri lipsite de capac.

Acţiunea, derulată în cadrul programului Academia Comisarilor – dedicat tinerilor colegi, a fost făcută în cursul zilei de joi, 30 martie, ducând la închiderea temporară a localului, până la remedierea deficiențelor.

Două hipermarketuri din București, amendate de Protecția Consumatorilor

Tot în această săptămână, marți, Comisarii de la Protecţia Consumatorilor din Bucureşti au efectuat controale și la Metro Cash & Carry şi Auchan, în Berceni, acolo unde a aplicat amenzi de 125.000 de lei.

„În urma neregulilor constatate, comisarii bucureşteni au aplicat următoarele sancţiuni, până în acest moment: amenzi contravenţionale în valoare de 125.000 lei; oprirea definitivă de la comercializare produsele alimentare neconforme; oprirea temporară a prestării serviciilor şi a comercializării produselor în spaţii necorespunzătoare până la remedierea deficienţelor, în magazinul Auchan; propunerea emiterii unei decizii de încetare a practicilor comerciale incorecte, pentru magazinul Metro”, se arată în comunicat.

